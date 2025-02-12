USD 1.7000
EUR 1.7604
RUB 1.7617
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Мирные жители Курской области эвакуировались в Украину

18:19 1712

Более 100 жителей Курской области, часть из которых ранены, были вывезены в Сумскую область Украины. Большинство из них покинули территорию Россию после удара по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области, который был нанесен 1 февраля. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно информации издания, большинство эвакуированных — пожилые люди. На территории Украины их встречали представители Красного Креста, которые оперативно организовали доставку пострадавших в медицинские учреждения и временные убежища. Всем раненым была оказана медицинская помощь. 

Похожие цифры в разговоре с «Агентством» привела курская активистка Любовь Прилуцкая. По ее словам, в украинском городе Сумы находятся около 110 эвакуированных жителей Курской области. Она уточнила, что в Сумах в основном находятся те, кто размещался в интернате в Судже. Еще несколько человек эвакуировались в Украину из села Казачья Локня (находится недалеко от Суджи и контролируется ВСУ), отмечает «Медуза».

Журналисты The Washington Post утверждают, что поговорили с более чем 40 жителями Курской области, которые размещены в больнице и убежище в Сумах. Многие из эвакуированных — пожилые люди.

«Родственники в России рассчитывают, что эти люди через Беларусь смогут в ближайшее время вернуться в Курск, но это зависит от усилий офиса [российского уполномоченного по правам человека Татьяны] Москальковой», — заявила Прилуцкая.

Удар по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области был нанесен 1 февраля. В Генштабе ВСУ заявили, что российская авиация сбросила на здание авиабомбу. В Минобороны России в ответ обвинили в ударе ВСУ.

Зеленский: Мирного плана у Трампа нет, а войну нужно остановить...
Зеленский: Мирного плана у Трампа нет, а войну нужно остановить...
19:55 81
США сказали свое слово: Украина не вступит в НАТО, деоккупация территорий нереальна
США сказали свое слово: Украина не вступит в НАТО, деоккупация территорий нереальна обновлено 18:41
18:41 3185
Первый разговор Путина с новым главой Сирии
Первый разговор Путина с новым главой Сирии новость дополнена
18:00 2504
Игры стран СНГ в Азербайджане: 23 вида спорта в шести городах
Игры стран СНГ в Азербайджане: 23 вида спорта в шести городах Заседание Оргкомитета; фото
19:35 593
Рауф Мамедов обыграл Теймура Раджабова и сыграет с Шахрияром Мамедъяровым в финале
Рауф Мамедов обыграл Теймура Раджабова и сыграет с Шахрияром Мамедъяровым в финале ДОПОЛНЕНО
18:23 995
Правильно делает Трамп
Правильно делает Трамп новый мир
15:36 4950
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
17:44 2268
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
17:38 2396
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
17:25 2708
Макрон заступился за палестинцев
Макрон заступился за палестинцев
16:43 1926
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
16:24 2341

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Мирного плана у Трампа нет, а войну нужно остановить...
Зеленский: Мирного плана у Трампа нет, а войну нужно остановить...
19:55 81
США сказали свое слово: Украина не вступит в НАТО, деоккупация территорий нереальна
США сказали свое слово: Украина не вступит в НАТО, деоккупация территорий нереальна обновлено 18:41
18:41 3185
Первый разговор Путина с новым главой Сирии
Первый разговор Путина с новым главой Сирии новость дополнена
18:00 2504
Игры стран СНГ в Азербайджане: 23 вида спорта в шести городах
Игры стран СНГ в Азербайджане: 23 вида спорта в шести городах Заседание Оргкомитета; фото
19:35 593
Рауф Мамедов обыграл Теймура Раджабова и сыграет с Шахрияром Мамедъяровым в финале
Рауф Мамедов обыграл Теймура Раджабова и сыграет с Шахрияром Мамедъяровым в финале ДОПОЛНЕНО
18:23 995
Правильно делает Трамп
Правильно делает Трамп новый мир
15:36 4950
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
Давутоглу предложил присоединить Газу к Турции
17:44 2268
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
Рютте: «Если Путин нападет на НАТО…»
17:38 2396
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
Кремль готовит диверсии «под чужим флагом»
17:25 2708
Макрон заступился за палестинцев
Макрон заступился за палестинцев
16:43 1926
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
Зеленский вспомнил 2022 год: Украину не заставляли продолжать войну
16:24 2341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться