Американцы перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

Самолеты являются частью 69-й бомбардировочной эскадрильи, которая дислоцируется на авиабазе Майнот в Северной Дакоте. В ближайшее время в Великобритании приземлятся еще два таких самолета. Подробности развертывания пока не разглашаются.

Ранее B-52 из Фэрфорда принимали участие в учениях НАТО на Балтике. С ноября по середину декабря прошлого года они выполнили серию из девяти полетов с учебным бомбометанием над Финляндией, Швецией и Литвой. В ходе операций их сопровождали истребители стран-членов НАТО.

Boeing B-52H Stratofortress — это тяжелый ядерный бомбардировщик дальнего радиуса действия, который состоит на вооружении ВВС США с 1955 года и постоянно модернизируется. Он может нести полезную нагрузку 31,5 тыс. кг. Помимо американских бомбардировщиков, на английской базе Фэрфорд находится высотный самолет-разведчик U2, который совершает миссии почти каждый день.