Пезешкиан обвиняет Америку: Хотят, чтобы Израиль напал на Иран

«Президент США заявил, что у Ирана не должно быть ракет и [ядерного] оружия. Они хотят, чтобы сионистский режим напал на Иран, как он это сделал в секторе Газа, а мы молчали перед лицом этой [атаки]», - цитирует ТАСС Пезешкиана.

«Америка пытается лишить Иран любых возможностей, запрещает другим вести с ним переговоры, а потом заявляет, что сама готова к переговорам. Враги пытаются сеять раздор в Иране и нарушить стабильность в стране», - сказал иранский президент.

4 февраля Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран. Он предусматривает, в частности, активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. В то же время Трамп допустил возможность встречи с Пезешкианом и заявил о желании заключить с Тегераном «отличную сделку». 10 февраля Трамп заявил, что остановить Тегеран от разработки ядерного оружия можно либо «с помощью бомб», либо путем подписания соглашения. Американский лидер добавил, что хотел бы заключить с Исламской Республикой сделку, не прибегая к «бомбардировке».