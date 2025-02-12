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У Пашиняна был «эффективный» визит в США

19:16 565

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его визит в Вашингтон и встреча с вице-президентом Джеймсом Ди Вэнсом были «эффективными».

Об этом он заявил в парламенте республики.

«Изначально встречи не планировались в Белом доме, но потом возник взаимный интерес, и мы встретились. Считаю визит и встречу эффективными», - сказал Пашинян.

Пашинян находился с визитом в США в начале февраля, принял участие в форуме по вопросу религии.

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