У Пашиняна был «эффективный» визит в США
19:16 565
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его визит в Вашингтон и встреча с вице-президентом Джеймсом Ди Вэнсом были «эффективными».
Об этом он заявил в парламенте республики.
«Изначально встречи не планировались в Белом доме, но потом возник взаимный интерес, и мы встретились. Считаю визит и встречу эффективными», - сказал Пашинян.
Пашинян находился с визитом в США в начале февраля, принял участие в форуме по вопросу религии.
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