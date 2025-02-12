Игры стран СНГ в Азербайджане: 23 вида спорта в шести городах

Сегодня состоялось первое заседание Оргкомитета III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября этого года.

В ходе собрания, которое провел вице-премьер Азербайджанской Республики, глава Оргкомитета Самир Шарифов, были подробно обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к Играм.

Участники III Игр СНГ будут состязаться в 23 видах спорта. Соревнования пройдут в Гяндже, объявленной спортивной столицей СНГ-2025, и еще в шести городах. Гянджа примет восемь видов спорта, Мингячевир - четыре, Габала - четыре, Шеки - три, Гейгель - два, Евлах и Ханкенди - по одному.

В Играх, помимо команд стран СНГ, по приглашению правительства Азербайджана ожидается участие спортсменов из ряда других государств.

В ходе заседания Оргкомитета были заслушаны подробные доклады по подготовке спортивных объектов, транспортно-логистическим вопросам, размещению участников, привлечению волонтеров, процессу аккредитации, освещению Игр в СМИ, подготовке к церемониям открытия и закрытия и другим вопросам. Были даны соответствующие поручения.