Ноу-хау Трампа: мир в обмен на таблицу Менделеева

Дональд Трамп снова произвел небольшую сенсацию: американский президент снова вернулся к теме природных ресурсов Украины, которые можно было бы начать разрабатывать на благо западным инвесторам непосредственно после окончания военных действий. Он похвастался, что готов заключить сделку с президентом Зеленским на 500 миллионов долларов, чтобы обеспечить доступ к редкоземельным металлам на Украине, а также к ее газотранспортной инфраструктуре. Вопрос о том, чтобы предоставить американцам и другим союзникам Украины доступ к редкоземельным металлам и другим критически важным минералам, поднимался уже не раз, Зеленский включил его отдельным пунктом в свой «план мира» из 10 пунктов еще в прошлом году. Трамп рассматривает со своей стороны это как бизнесмен: дескать, Америка уже потратила на помощь Украине 300 миллиардов долларов и пора бы как-то компенсировать. Хотя сама по себе цифра в 300 миллиардов выглядит сомнительно, все-таки в отношении подтвержденных размеров уже оказанной Украине со стороны Америки помощи по разным каналам варьируется цифра в основном вокруг 100 миллиардов долларов. Впрочем, и размер предполагаемой «компенсации», исчисляемой размерами в 500 миллионов, мягко говоря, выглядит более чем скромно.

Вопрос доступа к редкоземельным металлам является сейчас дополнительной головной болью для Вашингтона на фоне растущего противостояния с Китаем, который имеет доминирующие позиции в этой области по целому ряду направлений и уже использовал это в качестве средства давления на страны Запада. В том числе недавно, в ответ на введенные Трампом 10-процентные таможенные пошлины на китайский импорт, Пекин ввел режим экспортного контроля в отношении 5 редкоземельных металлов. Меры касаются таких металлов, как, например, вольфрам, в экспорте которого Китай контролирует треть мирового рынка. По индию, который используется в оптоволоконных технологиях, аж 70% мирового производства приходится на КНР. Висмута Китай производит 80% мирового объема, теллура – 75%, молибдена около 40%. Тут-то Владимир Зеленский и напомнил о себе, предложив свои услуги: мол, господин президент, пожалуйте к нам, у нас этих редкоземельных металлов просто завались. Как обстоит дело в действительности? Редкоземельные металлы — это группа из 17 элементов таблицы Менделеева, используемые в современных технологиях, телекоммуникациях, аккумуляторах, в мобильных телефонах, ракетных системах и всякой прочей электронике. Евросоюз составил список из 34 позиций, который включает в себя как редкоземельные металлы, так и другие редкие полезные ископаемые, спрос на которые в современной экономике стремительно растет. В свою очередь, Геологическая служба США считает критическими 50 минералов, включая несколько типов редкоземельных металлов. Так вот в Украине имеются месторождения 22 минералов. Помимо этого, Украина также имеет значительные запасы угля, в том числе коксующегося, которой чрезвычайно важен для сталелитейной промышленности, однако большинство угольных месторождений сейчас находятся под контролем России.

Украина обладает такими редкоземельными элементами, к примеру, как лантан и церий, которые используются в телевизорах и системах освещения; неодим (используется в ветрогенераторных турбинах и аккумуляторах), а также эрбий и иттрий, применение которых варьируется от ядерной энергетики до лазеров. Также имеются данные, что есть запасы скандия, который применяется для производства многослойных рентгеновских зеркал, ателлурид скандия считается перспективным материалом для производства термоэлементов. Подробные данные о его запасах засекречены. Украина также могла бы поставлять на рынки литий, бериллий, марганец, галлий, цирконий, графит, свинец, флюорит и никель, железо, золото, цинк, кобальт, медь и т.д. Запасы графита в стране (важный компонент в аккумуляторах и ядерных реакторах), составляют 20% мировых ресурсов. Месторождения его находятся в центре и на западе. Также Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана (входит в первую десятку стран по запасам) и урана (первое место в Европе и 11 в мире). До начала военных действий украинский титан использовался российскими производителями, сотрудничавшими с «Боингом» для изготовления титановых деталей для самолетов, но сейчас такое сотрудничество прекращено. По утверждению Киева, сейчас под контролем российской армии находятся около 20% всех украинских природных ресурсов, но при этом 40% месторождений редкоземельных металлов. Так, из четырех месторождений лития Киев сохранил контроль лишь за двумя. При этом, по самым оптимистичным подсчетам, стоимость имеющихся в Украине полезных ископаемых составляет примерно 15 триллионов долларов, но более чем на 70% этой суммы приходится на три области - Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую, большая часть двух последних областей контролируется российской армией.

До войны Украина не могла похвастаться масштабными разработками как редкоземельных металлов, так и многих других полезных ископаемых, кроме угля, железной руды, а также давно добываемых титана, урана и графита. При этом инвестиционный потенциал с горизонтом 10 лет только добычи редкоземельных металлов оценивается в 15 миллиардов долларов. Так что Трамп со своими 500 миллионами выглядит как крохобор. До войны иностранные инвесторы крайне неохотно вкладывались в эти отрасли, в стране успели пустить корни лишь несколько иностранных компаний. Во-первых, Киев очень ревностно ограничивал приход в эти сферы чужаков, во-вторых, приходу иностранных компаний препятствовало огромное количество неурегулированных юридических вопросов, связанных с правами на добычу полезных ископаемых, отведением под это земельных участков, а также с вопросами доступа к секретным данным геологоразведки. Все это предстоит подвергнуть радикальному пересмотру. Зеленский вроде бы уже демонстрирует готовность делать первые шаги в этом направлении. Так, на днях он показал в прямом эфире ранее секретную карту расположения месторождений редкоземельных металлов на Украине. Геологическая информация по стратегическим полезным ископаемым в основном была сформирована еще в советские времена, она нуждается в уточнении. Также необходимо будет провести переоценку запасов месторождений уже не по советским стандартам, а по международной классификации, например, австралийской системе JORK. Это предполагает бурение сети скважин, изъятие породы для анализов в присутствии международного аккредитованного эксперта, проведение лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях, которых нет в Украине. Далее уже составляется отчет для инвесторов, чтобы те могли оценить целесообразность финансирования. В среднем для исследования одного месторождения требуется около 5 лет. И миллионы долларов. Если пытаться ускорить процессы, то придется пойти на значительный дисконт по условиям для потенциальных инвесторов. Предстоит также снять все устаревшие ограничения по закрытости геологической информации, облегчить бюрократические процедуры получения лицензий. При этом Украина, экономика которой в результате войны уже значительно разрушена, встретит острую конкуренцию со стороны других стран. Если говорить о том же литии, который добывать в Украине даже не начинали, то его крупнейшие запасы расположены в Чили, Австралии, Аргентине и Китае. Самые крупные запасы титана находятся в том же Китае, а также в Австралии, Индии и Канаде. Украина по уровню инвестиционной привлекательности значительно уступает всем этим странам. В том числе и по причине развитой коррупции.