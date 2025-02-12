Зеленский: Мирного плана у Трампа нет, а войну нужно остановить...

Президент Украины считает, что у Трампа нет мирного плана, ведь с Украиной никто не консультировался по этому вопросу. Он предположил, что «вероятно существуют определенные идеи», о которых он должен знать, но ему о них еще не рассказывали.

Спустя три недели после того, как Дональд Трамп вступил в должность, украинский президент Владимир Зеленский до сих пор не знает, каковы его планы по Украине. Зеленский сказал в интервью The Economist, что между ним и Трампом состоялось несколько звонков после встречи в сентябре, передает «Зеркало недели».

Президент Украины признает, что до сих пор не понимает истинных намерений новой администрации США. Он предостерегает американцев не держать Украину без внимания. По мнению Зеленского, это было «целью» президента РФ Владимира Путина с самого начала, и он опасается, что Белый дом может быть легко введен в заблуждение: «Если Россия останется наедине с Америкой, Путин с Трампом или их команды, они получат манипулятивную информацию».

Украинский президент также обеспокоен некоторыми сигналами, поступающими от команды Трампа. В январе Марко Рубио, нынешний государственный секретарь, предположил, что и Россия, и Украина должны пойти на уступки ради мира. Слишком многое, по мнению украинского президента, требуется от страны, которая не является агрессором. Готовность сесть за стол переговоров с Путиным «достаточно компромиссна».

Украина готова к переговорам, но только при условии гарантий безопасности, которые могли бы удержать Россию от нового нападения, отметил Зеленский.

Зеленский говорит, что он решительно настроен, что Путин не воспользуется новым президентом США для того, чтобы отодвинуть Украину на второй план: «Послушайте, я не позволю Путину победить. Это то, чем я живу».

Владимир Зеленский также сказал в интервью, что Украине потребуется значительно усилить армию в случае, если ее не примут в НАТО. В частности, речь об удвоении численности военнослужащих. Он отметил, что вопрос того, какими будут гарантии безопасности для Украины, сейчас полностью зависит от президента США Дональда Трампа. При этом садиться за стол переговоров с Россией со слабыми гарантиями опасно. «Если Украина не будет в НАТО, это значит, что Украина будет строить НАТО на своей территории. Значит, нам нужна такая же многочисленная армия, как сегодня у россиян. А для всего этого нам нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом США», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, это и есть «план Б» на случай, если Украина не станет частью НАТО. «Нам не нужны никакие армии в мире. Нам нужна своя армия, но мы должны удвоить ее. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией», - заявил Зеленский.

Президент уточнил, что для того, чтобы удвоить армию, Украине понадобятся деньги и военное снаряжение. Таким образом, Европа может помочь с финансированием, а США – «с некоторыми конкретными видами оружия».

Зеленский отмечает, что действительно войну необходимо остановить, и признает, что у Украины есть потери. Но Украина «теряет людей именно потому, что Россия начала полномасштабное вторжение».