Мэры Анкары и Стамбула в борьбе за победу над Эрдоганом

Критический шаг, предпринятый в конце прошлого месяца Озгюром Озелем, председателем главной оппозиционной партии Турции – Республиканской народной партии (CHP), вызвал в турецком обществе оживленные дискуссии. Как уже писал haqqin.az, лидер CHP в спешном порядке объявил о проведении внутрипартийных выборов для определения кандидата на пост президента страны, что вызвало протесты со стороны мэра Анкары Мансура Яваша и бывшего лидера CHP Кемаля Кылычдароглу, отстраненного от руководства партией в 2023 году. Оба политика сочли инициативу председателя преждевременной. Шаг Озеля вызвал неоднозначную реакцию и в турецких политических кругах, поскольку последние президентские выборы в стране прошли всего 21 месяц назад, а срок полномочий действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана истекает только в 2028 году.

Что же касается вероятности досрочных президентских выборов, то по мнению наиболее пессимистично настроенных представителей правящей Партии справедливости и развития (ПСР), даже если они состоятся, произойдет это не раньше 2027 года. С другой стороны, современная турецкая политика настолько динамична и непредсказуема, что вряд ли кто возьмётся прогнозировать ситуацию даже на 24 часа вперед. Пока же тема досрочных выборов является актуальной лишь для Озгюра Озеля и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В то время, как Кылычдароглу и Яваш подчеркивали в своих последних заявлениях, что главной темой повестки дня является национальная экономика, а все разговоры о внеочередных выборах ничем не обоснованы. Одновременно стало известно, что на Озеля оказывают серьезное давление близкие к Имамоглу СМИ и главный офис CHP в Анкаре. При этом пресса, поддерживающая Имамоглу, напоминает Озелю, что своим председательством в партии он обязан именно мэру Стамбула. В принципе Озель мог объявить Имамоглу кандидатом в президенты от СНР уже сегодня. Но ему мешает существенное обстоятельство – данные социологических опросов, по которым Мансур Яваш стабильно и значительно опережает Экрема Имамоглу.

Мэр Анкары выступил решительно против идеи внутрипартийных выборов, прямо заявив: «Мы выбираем не председателя CHP, а президента Турции». В этом Яваша поддержал и Кылычдароглу, что лишь усилило напряженность внутри партии. В создавшейся ситуации у Озгюра Озеля не было другого выхода, кроме как собрать за одним столом Имамоглу и Яваша, что председатель СНР и сделал 9 февраля. Как сообщает haqqin.az, в ходе встречи, проходившей в напряженной атмосфере и длившейся два с половиной часа, оба претендента на пост президента Турции представили свои стратегии победы на выборах. Мансур Яваш заявил, что кандидат CHP должен определяться на основе не внутрипартийных выборов, а всесторонних социологических опросов по всей стране. Но после того, как Озель и Имамоглу отвергли этот подход, мэр Анкары предложил другой вариант - в выборах должны участвовать и он, и Имамоглу, что, по мнению Яваша, обеспечит победу CHP и гарантирует поражение Эрдогана. То есть, если в ходе первого тура голосования не будет выявлен победитель, кандидат от CHP, набравший больше голосов, сможет заключить с отставшим «джентльменское соглашение» и предложить ему в случае победы пост вице-президента. Такая стратегия, по сути, превратила бы президентские выборы в прямое соревнование не только между кандидатом CHP и правящей партией, но и между двумя претендентами внутри самой Народно-республиканской партии. Однако Озель и Имамоглу категорически отвергли и эту идею, после чего Яваш открыто заявил, что не примет участия ни в каких внутрипартийных праймериз. Источники haqqin.az в Анкаре заверили, что эта информация была официально подтверждена Центральным офисом CHP.