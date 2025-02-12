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В Баку судят дипломата. За нож в живот

haqqin.az из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
20:30 1445

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего дипломата Эмина Ибрагимова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Гулиева было удовлетворено ходатайство адвокатов о том, чтобы бывший дипломат не находился в стеклянной кабине, а сидел рядом со своими защитниками. В связи с этим Эмин Ибрагимов был выведен из стеклянной кабины и размещен рядом с адвокатом.

Эмин Ибрагимов

Судья разъяснил подсудимому и потерпевшему их права и обязанности, а также поинтересовался, есть ли у них возражения против состава суда и судей. Бывший дипломат ответил: «В этом нет смысла».

Затем прокурор Джовдет Мехралиев огласил обвинительное заключение. Согласно обвинению, 22 июля прошлого года в Низаминском районе, недалеко от станции метро «Халглар достлугу» в Баку, Эмин Ибрагимов, идя по тротуару, столкнулся с ранее незнакомым ему Кямалом Шукюровым — их плечи задели друг друга. Утверждается, что на этой почве между ними возник спор, в ходе которого Ибрагимов, «грубо нарушая общественный порядок», оскорбил Шукюрова. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Ибрагимов нанес оппоненту удар ножом в живот.

Судья спросил подсудимого, признает ли он себя виновным по предъявленному обвинению.

Ибрагимов заявил, что вину не признает и назвал обвинение сфабрикованным: «Это дело сфабриковано от начала до конца. И это всем очевидно. Вы сами знаете, что я невиновен. Я не собираюсь участвовать в этом спектакле, не стану защищаться, но буду высказывать свое мнение по существу».

Судья предложил подсудимому дать показания. Однако бывший дипломат вновь заявил о своей невиновности и отметил, что не ожидает справедливого решения суда: «Вы обязаны приговорить меня как минимум к 8 годам заключения и сыграть свою роль в этом спектакле».

Судья предупредил подсудимого, что в случае проявления неуважения к суду разбирательство может быть продолжено без его участия.

Затем в ходе заседания показания дал потерпевший Кямал Шукюров. Он утверждал, что конфликт действительно был и что экс-дипломат ударил его ножом в живот. Потерпевший заявил, что хочет, чтобы подсудимый «был наказан в соответствии с законом».

Судебный процесс продолжится 12 марта.

Напомним, что Эмин Ибрагимов был задержан 22 июля прошлого года. В отношении него выдвинуты обвинения по статьям 126.2.4 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений») и 221 («хулиганство») Уголовного кодекса. В случае признания вины ему грозит до 11 лет лишения свободы.

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