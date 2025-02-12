В субботу может начаться еще одна война

Выдвинутый ХАМАСу ультиматум Дональда Трампа о том, что если к 12 часам предстоящей субботы террористы не освободят всех израильских заложников, то в Газе разразится «сущий ад», лидеры исламистского движения оценили как «бесполезный и только усложняющий ситуацию». Напомним, что ХАМАС отложил запланированное на 15 февраля освобождение заложников, обвинив Израиль в срыве соглашения о прекращении огня, а Дональд Трамп назвал угрозу ХАМАС отсрочить освобождение заложников «ужасной» и выходящей за рамки соглашения о перемирии. Михаил Гуревич, известный израильский политолог и журналист, автор телеграм-канала «Коль ха-Хадашот» в беседе с haqqin.az поделился мнением о дальнейшем развитии событий в секторе Газа.

- Какова официальная позиция правительства Израиля на ультиматум Трампа террористам? - Военно-политический кабинет обсуждает сложившуюся ситуацию. Очевидно, что ХАМАС, приостановивший освобождение заложников и требующий от Израиля увеличить в рамках сделки от 19 января разного рода поставки, решил поиграть мускулами. - Есть ли у ХАМАС объективные причины уклоняться от условий выполнения сделки по заложникам? - Дело в том, что в самих договоренностях о перемирии существует немало «серых зон». В них конкретно прописано, какие именно товары должны поступать в Газу в рамках увеличения гуманитарной помощи. В то же время, остается неопределенность, скажем, относительно тяжелого оборудования для разбора завалов, объема временных жилищ и прочего. Кроме того, ХАМАС требует каких-то особых медицинских инструментов и препаратов, видимо, для лечения раненых боевиков. Так что, непонятно, что именно из договоренностей нарушает Израиль, поскольку все это - предмет трактовки пунктов соглашения. - Вы могли бы привести примеры? - В договоре сказано об общем тоннаже гуманитарной помощи, но не детализировано, что именно включено в этот тоннаж. К примеру, когда ХАМАС требует крупные бульдозеры, то все израильтяне прекрасно помнят видео, сделанные 7 октября, где именно такими бульдозерами боевики снесли пограничные столбы, проломили проволочные заграждения, что в итоге и позволило им прорваться на территорию Израиля. В рамках соглашения с ХАМАС в Газу уже поступило определенное количество бульдозеров, тракторов и другой техники, но с точки зрения ХАМАС этого недостаточно… - Поступают сообщения об усилиях международных посредников разрулить ситуацию. О чем и о ком идет речь?

- Была информация о том, что самолет Стива Уиткоффа, специального посланника Трампа на Ближнем Востоке, был зарегистрирован в Москве. Вполне допускаю, что американцы решили подключить Москву к диалогу по Ближнему Востоку, поскольку у Кремля есть свои отношения не только с ХАМАС, но и с Ираном - главным спонсором этой террористической организации. Примечательно, что ХАМАС решил прекратить освобождение заложников после того, как один из его лидеров, Халиль аль-Хайя, посетил Тегеран для участия на праздновании 46-й годовщины создания Исламской Республики. - Что за «ад» обещает Трамп устроить хамасовцам, если не будут освобождены заложники? - Следует признать, что президент США весьма витиевато сформулировал свой ультиматум. То есть он не сказал, что нужно приостановить соглашение о перемирии, а как бы порекомендовал Израилю поступить именно так. Словом, это не прямое указание, а некий карт-бланш президента США, позволяющий Израилю выйти из соглашения. - И как же поступит кабинет Нетаньяху? - Перед ним непростая задача правильно трактовать слова Дональда Трампа, а это всегда непростое занятие. Необходимо учитывать главный фактор - в Газе все еще находятся десятки наших заложников. В прошлую субботу мы убедились: чем моложе заложник-мужчина, тем хуже его состояние. Всех молодых мужчин террористы считают военнослужащими – неважно, действующими или резервистами, и подвергают пыткам, требуя информацию о местонахождении каких-то военных объектов в Израиле. Словом, оставшиеся в плену заложники находятся в очень тяжелых условиях. И израильское общество задается резонным вопросом: а выдержат ли эти люди еще несколько месяцев заточения? С другой стороны, не в интересах ХАМАС освобождать всех заложников, ведь они служат террористам последним щитом и козырной картой в политическом торге с Израилем. В свою очередь, и правительство Израиля не хочет ставить под вопрос судьбу оставшихся в плену ХАМАС заложников в случае возобновления боевых действий.

- В чем на Ваш взгляд заключается нынешняя стратегия ХАМАС? Судя по происходящему, в Газе он по-прежнему единственная власть и только с ним считаются заинтересованные стороны… - Дело в том, что эта организация находится в состоянии некоей дихотомии. Да, с ними поддерживают диалог, о чем-то договариваются, но при этом лидеры ХАМАС слышат официальные заявления американцев и израильтян о том, что судьба их организация предрешена, что ХАМАС должен быть уничтожен… Не уверен, что это можно называть стратегией, но в данный момент ХАМАС заявляет, что американцы не могут быть посредниками из-за их произраильского настроя, но не отказывает в этом Египту и Катару, занимающим откровенно прохамасовскую позицию. - Каковы настроения в израильском обществе? - Большинство израильтян надеется, что удастся освободить заложников без возобновления войны. Кстати, среди остающихся в плену есть двое русскоязычных израильтян. Один из них, Александр Труфанов, получил паспорт гражданина Российской Федерации уже будучи в плену у ХАМАС. Поэтому тут есть кое-какие юридические нюансы. - Что произойдет, если в предстоящую субботу ХАМАС не освободит всех заложников? - Пока Израиль не сформулировал свое отношение к ультиматуму Дональда Трампа. Но если сделка будет сорвана, ЦАХАЛ вернется в коридор Нецарим, разделяющий Газу на две половины, после чего начнется эвакуация жителей севера Газы на юг сектора. При таком раскладе альтернатив возобновлению войны не существует.