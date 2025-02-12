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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

В субботу может начаться еще одна война

Михаил Гуревич в студии haqqin.az
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
20:31 2554

Выдвинутый ХАМАСу ультиматум Дональда Трампа о том, что если к 12 часам предстоящей субботы террористы не освободят всех израильских заложников, то в Газе разразится «сущий ад», лидеры исламистского движения оценили как «бесполезный и только усложняющий ситуацию».

Напомним, что ХАМАС отложил запланированное на 15 февраля освобождение заложников, обвинив Израиль в срыве соглашения о прекращении огня, а Дональд Трамп назвал угрозу ХАМАС отсрочить освобождение заложников «ужасной» и выходящей за рамки соглашения о перемирии.

Михаил Гуревич, известный израильский политолог и журналист, автор телеграм-канала «Коль ха-Хадашот» в беседе с haqqin.az поделился мнением о дальнейшем развитии событий в секторе Газа.

Михаил Гуревич в гостях у haqqin.az

- Какова официальная позиция правительства Израиля на ультиматум Трампа террористам?

- Военно-политический кабинет обсуждает сложившуюся ситуацию. Очевидно, что ХАМАС, приостановивший освобождение заложников и требующий от Израиля увеличить в рамках сделки от 19 января разного рода поставки, решил поиграть мускулами.

- Есть ли у ХАМАС объективные причины уклоняться от условий выполнения сделки по заложникам?

- Дело в том, что в самих договоренностях о перемирии существует немало «серых зон». В них конкретно прописано, какие именно товары должны поступать в Газу в рамках увеличения гуманитарной помощи. В то же время, остается неопределенность, скажем, относительно тяжелого оборудования для разбора завалов, объема временных жилищ и прочего. Кроме того, ХАМАС требует каких-то особых медицинских инструментов и препаратов, видимо, для лечения раненых боевиков. Так что, непонятно, что именно из договоренностей нарушает Израиль, поскольку все это - предмет трактовки пунктов соглашения.

- Вы могли бы привести примеры?

- В договоре сказано об общем тоннаже гуманитарной помощи, но не детализировано, что именно включено в этот тоннаж. К примеру, когда ХАМАС требует крупные бульдозеры, то все израильтяне прекрасно помнят видео, сделанные 7 октября, где именно такими бульдозерами боевики снесли пограничные столбы, проломили проволочные заграждения, что в итоге и позволило им прорваться на территорию Израиля. В рамках соглашения с ХАМАС в Газу уже поступило определенное количество бульдозеров, тракторов и другой техники, но с точки зрения ХАМАС этого недостаточно…

- Поступают сообщения об усилиях международных посредников разрулить ситуацию. О чем и о ком идет речь?

ХАМАС изменил позицию после того, как Халиль аль-Хайя появился в Тегеране

- Была информация о том, что самолет Стива Уиткоффа, специального посланника Трампа на Ближнем Востоке, был зарегистрирован в Москве. Вполне допускаю, что американцы решили подключить Москву к диалогу по Ближнему Востоку, поскольку у Кремля есть свои отношения не только с ХАМАС, но и с Ираном - главным спонсором этой террористической организации. Примечательно, что ХАМАС решил прекратить освобождение заложников после того, как один из его лидеров, Халиль аль-Хайя, посетил Тегеран для участия на праздновании 46-й годовщины создания Исламской Республики.

- Что за «ад» обещает Трамп устроить хамасовцам, если не будут освобождены заложники?

- Следует признать, что президент США весьма витиевато сформулировал свой ультиматум. То есть он не сказал, что нужно приостановить соглашение о перемирии, а как бы порекомендовал Израилю поступить именно так. Словом, это не прямое указание, а некий карт-бланш президента США, позволяющий Израилю выйти из соглашения.

- И как же поступит кабинет Нетаньяху?

- Перед ним непростая задача правильно трактовать слова Дональда Трампа, а это всегда непростое занятие. Необходимо учитывать главный фактор - в Газе все еще находятся десятки наших заложников. В прошлую субботу мы убедились: чем моложе заложник-мужчина, тем хуже его состояние. Всех молодых мужчин террористы считают военнослужащими – неважно, действующими или резервистами, и подвергают пыткам, требуя информацию о местонахождении каких-то военных объектов в Израиле. Словом, оставшиеся в плену заложники находятся в очень тяжелых условиях. И израильское общество задается резонным вопросом: а выдержат ли эти люди еще несколько месяцев заточения?

С другой стороны, не в интересах ХАМАС освобождать всех заложников, ведь они служат террористам последним щитом и козырной картой в политическом торге с Израилем.

В свою очередь, и правительство Израиля не хочет ставить под вопрос судьбу оставшихся в плену ХАМАС заложников в случае возобновления боевых действий.

Из 76 заложников, тридцать человек живы. В Израиле, даже если пленный мертв, он считается заложником до тех пор, пока его тело не вернули

- В чем на Ваш взгляд заключается нынешняя стратегия ХАМАС? Судя по происходящему, в Газе он по-прежнему единственная власть и только с ним считаются заинтересованные стороны…

- Дело в том, что эта организация находится в состоянии некоей дихотомии. Да, с ними поддерживают диалог, о чем-то договариваются, но при этом лидеры ХАМАС слышат официальные заявления американцев и израильтян о том, что судьба их организация предрешена, что ХАМАС должен быть уничтожен… Не уверен, что это можно называть стратегией, но в данный момент ХАМАС заявляет, что американцы не могут быть посредниками из-за их произраильского настроя, но не отказывает в этом Египту и Катару, занимающим откровенно прохамасовскую позицию.

- Каковы настроения в израильском обществе? 

- Большинство израильтян надеется, что удастся освободить заложников без возобновления войны. Кстати, среди остающихся в плену есть двое русскоязычных израильтян. Один из них, Александр Труфанов, получил паспорт гражданина Российской Федерации уже будучи в плену у ХАМАС. Поэтому тут есть кое-какие юридические нюансы.

- Что произойдет, если в предстоящую субботу ХАМАС не освободит всех заложников?

- Пока Израиль не сформулировал свое отношение к ультиматуму Дональда Трампа. Но если сделка будет сорвана, ЦАХАЛ вернется в коридор Нецарим, разделяющий Газу на две половины, после чего начнется эвакуация жителей севера Газы на юг сектора. При таком раскладе альтернатив возобновлению войны не существует.

Пока Израиль не сформулировал свое отношение к ультиматуму Дональда Трампа

- Сколько еще израильтян остается в заложниках ХАМАС?

- До нынешнего решения террористов о приостановке соглашения в их руках было 76 заложников. Недавно обнаружено тело 86-летнего Шломо Мансура, считавшегося самым пожилым пленником. Но, как выяснилось, он погиб еще 7 октября, и его тело увезли в Газу. Из 76 заложников, тридцать человек живы. В Израиле, даже если пленный мертв, он считается заложником до тех пор, пока его тело не вернули.

- Будут ли США участвовать в боевых действиях, если к назначенному Трампом сроку ХАМАС не освободит заложников?

- США заявляли, что не пошлют своих солдат в Газу. Правда, это относилось к идее США взять под контроль Газу и эвакуировать оттуда палестинцев.

В целом же, у ЦАХАЛа вполне достаточно сил, чтобы продолжать уничтожение ХАМАС в Газе без американских военных. В то же время, ультиматум Трампа может означать, что Израилю будут дополнительно переданы разного рода вооружения, которые помогут ощутимо усилить военное давление на ХАМАС.

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