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Находящихся в международном розыске экстрадировали в Азербайджан

20:42 787

Семь граждан Азербайджана, находящихся в международном розыске, экстрадированы на родину. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года, ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Алиева Саида Азер оглу, Оруджева Артура Шаир оглу, Алиева Эмиля Ахлиман оглу, Дехгани Заура Ахмед оглу, Сафарли Нахида Расим оглу, Микаиллы Адиля Натик оглу и Мамедова Эльмира Имамверди оглу были удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении этими лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых, они были объявлены в международный розыск за уклонение от следствия.

Указанные лица были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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