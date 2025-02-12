Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По данным Офиса президента, диалог украинского и американского лидеров длился около часа. Президент Украины раскрыл первые подробности телефонного разговора.

«Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, включая дроны и другие современные производства», – говорится в сообщении президента Украины.

Зеленский выразил благодарность президенту США за интерес к тому, что Вашингтон и Киев могут сделать вместе. Отдельно лидеры обсудили разговор Владимира Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

По его словам, Дональд Трамп также раскрыл детали своего разговора с Владимиром Путиным. Кроме вышеупомянутого, президенты США и Украины договорились о дальнейших контактах и встречах. Глава государства подчеркнул, что Украина больше всех хочет достичь мира.

«Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done», – добавил украинский президент.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, обнародовал в соцсети Truth Social свою версию разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет мира», - говорится в публикации.

По словам Трампа, он обсуждал с Зеленским «различные темы, связанные с войной», но главным образом - запланированную на пятницу встречу украинской и американской делегаций на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту бессмысленную войну, где были массовые и абсолютно ненужные смерть и разрушения. Да благословит Бог народ России и Украины!» - написал Трамп.