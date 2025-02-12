Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По данным Офиса президента, диалог украинского и американского лидеров длился около часа. Президент Украины раскрыл первые подробности телефонного разговора.
«Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, включая дроны и другие современные производства», – говорится в сообщении президента Украины.
Зеленский выразил благодарность президенту США за интерес к тому, что Вашингтон и Киев могут сделать вместе. Отдельно лидеры обсудили разговор Владимира Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.
По его словам, Дональд Трамп также раскрыл детали своего разговора с Владимиром Путиным. Кроме вышеупомянутого, президенты США и Украины договорились о дальнейших контактах и встречах. Глава государства подчеркнул, что Украина больше всех хочет достичь мира.
«Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done», – добавил украинский президент.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, обнародовал в соцсети Truth Social свою версию разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет мира», - говорится в публикации.
По словам Трампа, он обсуждал с Зеленским «различные темы, связанные с войной», но главным образом - запланированную на пятницу встречу украинской и американской делегаций на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту бессмысленную войну, где были массовые и абсолютно ненужные смерть и разрушения. Да благословит Бог народ России и Украины!» - написал Трамп.
* * * 21:54
Полный текст поста президента США Дональда Трампа по итогам телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.
«У меня только что был долгий и очень плодотворный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и разные другие темы. Мы оба размышляли о Великой Истории наших Народов и о том, как успешно мы вместе сражались во Вторую мировую войну. Помним, что Россия потеряла десятки миллионов человек и мы тоже потеряли очень многих!
Мы говорили о силе наших стран и о том, какую выгоду мы однажды получим, когда будем работать вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим прекратить миллионы смертей, которые происходят на войне России/Украины. Президент Путин даже использовал очень сильный девиз моей кампании: «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ». Мы оба твердо в это верим.
Мы согласились работать вместе, очень близко, в том числе посетить страны друг друга. Мы также согласились, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины [Владимиру] Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе — этим я займусь прямо сейчас.
Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа вести переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли на войне, которая не случилась бы, если бы я был президентом, но она случилась, и она должна закончиться. Люди больше не будут терять жизни!
Я хочу поблагодарить президента Путина за то время и усилия, которые он уделил этому разговору, и за вчерашнее освобождение Марка Фогеля, прекрасного человека, которого я вчера вечером лично принял в Белом доме. Я верю, что эти усилия увенчаются успехом, будем надеяться, что скоро!».
* * * 21:08
Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. О телефонном разговоре руководителей двух государств сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, - рассказал Песков. - Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа».
«Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», - продолжил Песков.
«Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования», - сказал также пресс-секретарь.
Сам Трамп сообщил, что у него был продолжительный разговор с президентом России. Американский президент охарактеризовал разговор как «весьма продуктивный». По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в войне РФ против Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп. Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».
По словам Трампа, он поручил возглавить переговоры госсекретарю США Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу.
Стороны также обсудили Ближний Восток; энергетику; искусственный интеллект; влияние доллара.
* * * 20:55
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 12 февраля, утром.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.