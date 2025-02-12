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Госслужба по антимонопольному контролю преобразована в Госагентство. Его главой стал Эльнур Багиров

указ президента
20:57 854

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Эльнур Шамистан оглу Багиров назначен председателем Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджанской Республики.

В то же время указом президента Азербайджана  Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики преобразована в Государственное агентство.

Утверждены Положение и структура Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджанской Республики.

Предел численности работников аппарата Госагентства установлен в 214 штатных единиц, предел численности работников региональных подразделений - в 105 штатных единиц.

Устанавливается, что Госагентство является правопреемником Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (далее – Служба), все его права и обязанности, а также имущество переходят к Госагентству.

До утверждения списка подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства, подведомственные учреждения, не входящие в структуру Службы, продолжают свою деятельность, их структура, предел численности работников, должностные оклады, система оплаты труда, права и обязанности, связанные с прохождением службы, остаются неизменными до исполнения пункта 5.1 настоящего указа.

Госагентство непосредственно и через подведомственные ему органы осуществляет государственный надзор в стране в сферах производства, переработки, использования и оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, а также импорта, экспорта, использования, обращения, учета и хранения необработанных алмазов, включая их мониторинг, выдачу заключений на ввоз и вывоз необработанных алмазов.

Кабинет министров Азербайджанской Республики на основании предложений Агентства в двухмесячный срок должен утвердить список подведомственных структур, не входящих в структуру Госагентства, и проинформировать президента Азербайджанской Республики; в трехмесячный срок обеспечить передачу на баланс Госагентства имущества Государственной службы по контролю за драгоценными металлами и драгоценными камнями Министерства финансов Азербайджанской Республики, упраздненной указом президента Азербайджанской Республики от 17 января 2019 года № 479 «О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими»; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики обеспечить передачу Агентству оставшейся части внебюджетных средств, предназначенных для Службы; обеспечить необходимое финансирование для организации деятельности Агентства в текущем году; ежегодно предусматривать в проекте государственного бюджета средства, необходимые для организации деятельности Госагентства.

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