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Трамп поговорил и с Зеленским

новость дополнена
21:41 293

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Детали разговора не раскрываются. Зеленский и Трамп пока это не комментировали.

Трамп созвонился с Зеленским сразу после того, как поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. После беседы с Путиным Трамп заявил, что поручил начать переговоры о завершении российско-украинской войны.

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