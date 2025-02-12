Трамп поговорил и с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Детали разговора не раскрываются. Зеленский и Трамп пока это не комментировали.

Трамп созвонился с Зеленским сразу после того, как поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. После беседы с Путиным Трамп заявил, что поручил начать переговоры о завершении российско-украинской войны.