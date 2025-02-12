Кобахидзе обсуждал с Ильхамом Алиевым восстановление ж/д сообщения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за отзывчивость, отметив, что вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами главы двух государств обсуждали во время визита Кобахидзе в Азербайджан.

«Во время моего визита в Азербайджан мы обсуждали этот вопрос с президентом Алиевым, и я хотел бы лично поблагодарить его за отзывчивость к нашей стране. Разумеется, принципиально важно, чтобы была высокая мобильность между нашими двумя странами, дружественными странами, Грузией и Азербайджаном, поскольку это имеет взаимовыгодную нагрузку как для Грузии, так и для Азербайджана», – сказал Кобахидзе.

По его словам, очень важно, чтобы как можно больше людей путешествовали из Грузии в Азербайджан и из Азербайджана в Грузию, в том числе и для дальнейшего углубления отношений между людьми, традиционной дружбы, которая связывает два народа.

Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым.