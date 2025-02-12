Полпред Путина призвал готовиться к массовому возвращению военных с фронта

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о необходимости разработки долгосрочных программ поддержки участников войны против Украины, которые «в близкой перспективе» начнут массово возвращаться с фронта. Об этом пишет The Moscow Times.

«Текущее количество ветеранов — это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.) вернутся домой», — отметил Жога.

Он подчеркнул, что «героям «СВО» нужно будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни. Соответствующие программы должны включать меры по трудоустройству, переобучению и профессиональной ориентации, а действие таких программ должно быть рассчитано на всю жизнь «ветеранов», добавил Жога.