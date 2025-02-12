Беларусь освободила осужденного американца

Беларусь освободила гражданина США, отбывавшего наказание в белорусской тюрьме, сообщает The New York Post со ссылкой на Белый дом.

Американец «предпочел остаться анонимным», поэтому его имя названо не будет, сказал журналистам спецпосланник США по вопросам заложников Адам Боулер.

Помимо него, Беларусь освободила еще двух своих граждан: это журналист белорусской службы «Радио Свобода» Андрей Кузнечик и активистка Алена Мовшук. Как сообщила посол США в Литве Кара Макдональд, все трое уже находятся в Литве.

11 февраля в России был освобожден ранее осужденный по статье о наркотиках бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель. В Кремле подтвердили, что Фогеля освободили в обмен на освобождение в США гражданина России.