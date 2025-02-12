Поддержка Киева в обмен на ресурсы

США хотят заключить с Украиной соглашение об экономическом сотрудничестве в обмен на американскую поддержку в дальнейшем, заявил глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы хотели бы заключить [с Украиной] соглашение об экономическом сотрудничестве, а в обмен на это соглашение США продолжат оказывать материальную поддержку Украине, ее жителям. Мы считаем, что это соглашение станет сильным сигналом для российского руководства об обязательствах США, которые мы здесь имеем», - сказал Бессент, слова которого приводит ТАСС.