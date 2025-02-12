Поддержка Киева в обмен на ресурсы
США хотят заключить с Украиной соглашение об экономическом сотрудничестве в обмен на американскую поддержку в дальнейшем, заявил глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Мы хотели бы заключить [с Украиной] соглашение об экономическом сотрудничестве, а в обмен на это соглашение США продолжат оказывать материальную поддержку Украине, ее жителям. Мы считаем, что это соглашение станет сильным сигналом для российского руководства об обязательствах США, которые мы здесь имеем», - сказал Бессент, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, США надеются «расширить общие экономические обязательства» с Украиной. Глава Минфина добавил, что партнерство «дает дополнительные гарантии американской помощи народу Украины».
Кроме того, заявил американский министр, соглашение по ископаемым предоставит Украине «щит безопасности» после завершения войны.
Президент Зеленский заявил, что Украина получила от США проект соглашения об использовании украинских редкоземельных ископаемых. Он выразил надежду, что данное соглашение будет подписано на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, или до нее.
По словам Бессента, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретятся с Зеленским на этой конференции. США, продолжил министр, намерены увеличить объем инвестиций в Украину, чтобы помочь ей в восстановлении, но не стал раскрывать подробностей.