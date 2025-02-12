Израиль не собирается уходить из Ливана. Бейрут настаивает

По их словам, израильские и американские рабочие группы обсуждали этот вопрос, в том числе во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе в Вашингтоне. Источники утверждают, что США якобы согласились с тем, что присутствие израильских войск в некоторых районах Южного Ливана необходимо для обеспечения безопасности жителей севера Израиля.

США разрешили Израилю оставить силы ЦАХАЛ в нескольких точках на юге Ливана на длительный срок, даже после 18 февраля – последнего срока выхода израильских сил, сообщили израильской радиостанции «Кан решет бет» высокопоставленные источники в израильском кабинете министров по вопросам безопасности.

Тем временем канцелярия президента Ливана сообщила, что Ливан не заключал сделок с Израилем о продлении соглашения о перемирии с 18 февраля до конца марта. «Президентское управление опровергает появившуюся информацию о том, что Ливан якобы договорился с Израилем продлить двустороннее соглашение, срок которого истекает 18 февраля, до конца марта», - говорится в тексте.

В нем указывается, что президент республики генерал Джозеф Аун настойчиво добивается полного вывода израильских сил с ливанской территории к 18 февраля. В среду на встрече в Бейруте с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом он призвал Евросоюз «оказать давление на Израиль и заставить его выполнить свои обязательства».

В свою очередь, парламентская пресс-служба опровергла ранее переданные саудовским телеканалом Al Hadath сведения о том, что спикер палаты депутатов Набих Берри якобы дал согласие от имени шиитского движения «Хезболла» на продление режима прекращения огня на весь период мусульманского месяца-поста Рамадан, который заканчивается 30 марта праздником разговения Ид аль-Фитр. «Подобная информация является абсолютным вымыслом и не соответствует действительности», - отмечается в сообщении.

Соглашение о перемирии, заключенное 27 ноября 2024 года в результате посредничества США и Франции, предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований «Хезболлы» за реку Литани. Израиль при этом должен был в период до 60 дней вывести свои войска с юга Ливана, где они проводили наземную операцию. 27 января Белый дом сообщил о достижении договоренности, согласно которой срок вывода израильских сил с ливанской территории был продлен до 18 февраля.