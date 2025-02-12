«Откроются врата ада»: предупреждение Израиля

Война в секторе Газа в случае отказа движения ХАМАС освободить заложников возобновится с «предельной интенсивностью» и не закончится без «поражения» радикалов.

«Если ХАМАС не освободит израильских заложников к субботе, перед ними откроются врата ада, как и обещал президент США, – предупредил министр. – Новая война в Газе будет отличаться от той, что была до прекращения огня, предельной интенсивностью. Она не закончится без поражения ХАМАС и освобождения всех заложников, а также даст возможность реализовать инициативу президента США Трампа относительно Газы», - цитируют его израильские СМИ.

«Все соглашения о прекращении огня с убийцами из ХАМАС были направлены на скорейшее освобождение израильских заложников, удерживаемых в крайне тяжелых условиях в Газе, – продолжил министр. – В обмен на это Израиль согласился заплатить высокую цену. Если ХАМАС прекратит освобождать заложников, то соглашения утратят свою силу и война возобновится».

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил об отсрочке процесса освобождения новой группы удерживаемых в Газе заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. Движение считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах».

Трамп в ответ потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню 15 февраля. Если удерживаемых в секторе Газа израильских граждан не выпустят, подчеркнул он, то следует отменить все договоренности, и «разразится ад». Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 11 февраля заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе, если ХАМАС не освободит заложников в установленный срок.