В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко

Об этом сообщила украинская редакция Forbes, ссылаясь на двух осведомленных источников, один из них присутствовал на заседании СНБО.

Один из собеседников Forbes Ukraine предположил, что «речь может идти о статье «государственная измена».

Источники «Украинской правды», в том числе в окружении Порошенко, подтвердили, что в отношении бывшего президента ввели санкции. Других подробностей они не приводят.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 12 февраля заявил, что решение, принятое на заседании СНБО, будет опубликовано 13 февраля. Он не уточнил, о каком решении идет речь.

«Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно», — заявил Зеленский, говоря о заседании СНБО.

Ранее 12 февраля Петр Порошенко заявил, что ему отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию, которая пройдет в Германии 14-16 февраля, и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля на каждый день.