В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной рады, экс-президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщила украинская редакция Forbes, ссылаясь на двух осведомленных источников, один из них присутствовал на заседании СНБО.
Один из собеседников Forbes Ukraine предположил, что «речь может идти о статье «государственная измена».
Источники «Украинской правды», в том числе в окружении Порошенко, подтвердили, что в отношении бывшего президента ввели санкции. Других подробностей они не приводят.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 12 февраля заявил, что решение, принятое на заседании СНБО, будет опубликовано 13 февраля. Он не уточнил, о каком решении идет речь.
«Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно», — заявил Зеленский, говоря о заседании СНБО.
Ранее 12 февраля Петр Порошенко заявил, что ему отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию, которая пройдет в Германии 14-16 февраля, и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля на каждый день.