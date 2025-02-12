Россия готовится сокращать нефтедобычу
Российские нефтяные компании готовятся начать сокращение добычи, поскольку не могут продать миллионы баррелей нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех топ-менеджеров «нефтянки», а также трейдеров и портовых агентов.
По словам собеседников агентства, санкции, введенные администрацией Джо Байдена в январе этого года, под которые попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также 180 танкеров «теневого флота», привели к тому, что в России возник избыток нефти, которую невозможно вывезти за рубеж.
За месяц санкций у российских нефтяников накопилось 17 млн нераспроданных баррелей, которые дрейфуют в танкерах, превращенных в плавучие хранилища.
Крупных хранилищ в России практически нет, а те, что есть, попали под январские налеты дронов. Переработать лишнюю нефть на НПЗ также сложно: из-за ударов БПЛА потеряны 10% мощностей нефтезаводов, в том числе Рязанского, Волгоградского и Астраханского, а их ремонт займет месяцы, говорят источники Reuters.
По их словам, единственным выходом для нефтяников становится сокращение добычи — оно может начаться в ближайшие месяцы и ускорится, если проблемы с танкерами и НПЗ не будут решены. Сейчас Россия качает 8,9 млн баррелей в сутки, выполняя сделку по сокращению добычи ОПЕК.