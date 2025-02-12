Россия готовится сокращать нефтедобычу

Российские нефтяные компании готовятся начать сокращение добычи, поскольку не могут продать миллионы баррелей нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех топ-менеджеров «нефтянки», а также трейдеров и портовых агентов.

По словам собеседников агентства, санкции, введенные администрацией Джо Байдена в январе этого года, под которые попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также 180 танкеров «теневого флота», привели к тому, что в России возник избыток нефти, которую невозможно вывезти за рубеж.