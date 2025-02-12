Военные расходы России больше оборонного бюджета всей Европы

В 2024 году общие расходы России на оборону выросли на 42% в реальном выражении и составили 13,1 триллиона рублей (примерно 462 миллиарда долларов), пишет Financial Times со ссылкой на данные исследования Международного института стратегических исследований (IISS).

В 2025 году, прогнозируют эксперты, общие расходы России на оборону возрастут еще на 13,7% и достигнут 15,6 триллиона рублей, что соответствует 7,5% ВВП или почти 40% российских федеральных расходов. Несмотря на то, что это негативно сказывается на экономике, Россия все еще может тратить столько на войну, отмечают в IISS.

Оборонные бюджеты всех европейских стран вместе взятых, включая Великобританию и страны - члены ЕС, в прошлом году выросли почти на 12% и составили 457 миллиардов долларов, что на 5 миллиардов долларов меньше, чем расходы Москвы.