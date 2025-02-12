Великобритания не согласна с США: Украину в НАТО!

Министр обороны Великобритании Джон Хили, который впервые возглавлял заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») в Брюсселе, заявил, что законное место Украины в НАТО, однако этот процесс займет определенное время.

«...Всегда четко заявляли, что законное место Украины в НАТО. Это процесс, который займет определенное время. А пока наш долг, мой долг как министра обороны, долг стран, собравшихся за этим столом, заключается в том, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию во время любых переговоров в будущем», - сказал Хили на пресс-конференции после 26-го заседания группы, его цитирует Интерфакс-Украина.

До этого на заседании министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в США не считают, что членство Украины в НАТО может быть реалистичным результатом урегулирования путем переговоров, а любые гарантии безопасности должны быть подкреплены европейскими и неевропейскими войсками, миссия которых не будет миссией НАТО.