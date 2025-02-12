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Трамп согласен: Украина земли не вернет и в НАТО не будет

обновлено 02:33
02:33 851

Президент США Дональд Трамп предложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора остановку войны в Украине.

Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме 13 февраля, пишет РИА Новости.

В ответ на это предложение российский президент, по словам Трампа, сказал, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным. «Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Хозяин Белого дома также сказал, что глава Минфина США должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.

Трамп добавил, что он «подумает» о поездке в Украину, и что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был «очень хорошим».

При этом он отказался раскрыть свой план по урегулированию войны, но заверил журналистов, что уже достигнут «большой прогресс».

* * * 02:14

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что прекращение огня в Украине может произойти «в не слишком далеком будущем».

Такое заявление он сделал во время брифинга.

Американский президент допустил, что Украине удастся вернуть часть захваченных Россией территорий.

Трамп также заявил, что прямые переговоры властей Соединенных Штатов и России без непосредственного участия в них украинской стороны, в том числе президента Владимира Зеленского, не представляют угрозы.

* * * 01:45

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не считает «практичным» членство Украины в НАТО.

«Сегодня он сказал, что это маловероятно и не практично. Я думаю, что правда», — прокомментировал Трамп идею, высказанную главой Пентагона Питом Хегсетом. «Меня это устраивает. Я не думаю, что это практично», — добавил президент США.

Трамп заявил, что власти России еще до президентства Владимира Путина говорили, что не допустят вступления Украины в НАТО. «Это правда, — сказал Трамп. — Я думаю, что еще задолго до президента Путина они говорили, что ни при каком условии не допустят этого».

Вместе с тем Трамп отметил, что США будут и дальше помогать Украине, «но мы хотим, чтобы эта помощь была обеспечена». Трамп не уточнил, как именно.

Президент США также заявил, что Украина вряд ли вернет обратно оккупированные Россией территории. Возвращение Украины к границам 2014 года он назвал маловероятным.

Американский президент также считает, что прекращение огня в Украине возможно «в не слишком далеком будущем», а также что в стране «в какой-то момент» должны пройти новые выборы. По украинскому законодательству выборы во время военного положения невозможны.

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