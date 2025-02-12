Трамп согласен: Украина земли не вернет и в НАТО не будет

Президент США Дональд Трамп предложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора остановку войны в Украине.

Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме 13 февраля, пишет РИА Новости.

В ответ на это предложение российский президент, по словам Трампа, сказал, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным. «Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Хозяин Белого дома также сказал, что глава Минфина США должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.

Трамп добавил, что он «подумает» о поездке в Украину, и что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был «очень хорошим».

При этом он отказался раскрыть свой план по урегулированию войны, но заверил журналистов, что уже достигнут «большой прогресс».