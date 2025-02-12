Лига чемпионов: «Бавария» выиграла, «Милан» проиграл
02:04 210
Сегодня состоялись еще четыре матча 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов.
Игровой день начался с победы бельгийского «Брюгге» над итальянской «Аталантой» - 2:1.
Мюнхенская «Бавария» в Глазго одолела «Селтик» - 2:1. Выиграла в гостях и португальская «Бенфика», обыгравшая «Монако» - 1:0. А в Роттердаме «Фейеноорд» взял верх над «Миланом» - 1:0.
Ответные матчи в этих парах состоятся 18 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!