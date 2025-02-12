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Лига чемпионов: «Бавария» выиграла, «Милан» проиграл

Отдел спорта
02:04 210

Сегодня состоялись еще четыре матча 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов.

Игровой день начался с победы бельгийского «Брюгге» над итальянской «Аталантой» - 2:1.

Мюнхенская «Бавария» в Глазго одолела «Селтик» - 2:1. Выиграла в гостях и португальская «Бенфика», обыгравшая «Монако» - 1:0. А в Роттердаме «Фейеноорд» взял верх над «Миланом» - 1:0.

Ответные матчи в этих парах состоятся 18 февраля.

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