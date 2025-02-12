Свершилось обещанное: телефонные контакты президента США сначала с Владимиром Путиным, затем с Владимиром Зеленским. Пока это лишь разговоры о необходимости разговоров, но контекст задан, и он однозначно в пользу Кремля. Во-первых, прорвана дипломатическая изоляция России со стороны Запада в лице его лидера. Тем самым признано, что прежняя непримиримая позиция была ошибочной, с Россией можно и нужно разговаривать, Путину жать руку.

Во-вторых, нельзя забывать, что Москва на официальном уровне заявляет, что ведет войну не с Украиной, а с Западом, причем на Западе признают лишь суверенную волю Вашингтона, а остальные «сидят перед ним и машут хвостиками», как недавно сказал Путин. Это позволяет объяснять, почему великая Россия три года возится в донбасских посадках и запорожских степях: не какие-то украинцы, которых вообще не должно существовать в природе, а сама Америка противостоит русским. И тот факт, что их новый вождь запросил мира у Владимира Владимировича, свидетельствует о стратегическом гении российского президента. Приползли и умоляют о пощаде! «Пиндосы» сломались. В предварительных заявлениях Трампа и его представителей звучит однозначное отрицание перспективы военного участия на стороне Украины, категорический отказ принимать ее в НАТО, желание вообще всю проблему взвалить на плечи европейских союзников. Каждый из трех пунктов достоин бурных аплодисментов в Кремле. Все это происходит на фоне разгрома структур американской «мягкой силы» в USAID, вероятного закрытия вещания русских служб «Голоса Америки» и «Радио Свободы», паралича сети ЦРУ, назначения на пост главы Национальной разведки дамы, весьма сочувствующей Башару Асаду и Владимиру Путину.