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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

«Пиндосы» сломались?

комментарий по горячим следам
Леонид Швец, автор haqqin.az
02:20 453

Свершилось обещанное: телефонные контакты президента США сначала с Владимиром Путиным, затем с Владимиром Зеленским. Пока это лишь разговоры о необходимости разговоров, но контекст задан, и он однозначно в пользу Кремля.

Во-первых, прорвана дипломатическая изоляция России со стороны Запада в лице его лидера. Тем самым признано, что прежняя непримиримая позиция была ошибочной, с Россией можно и нужно разговаривать, Путину жать руку.

Прорвана дипломатическая изоляция России со стороны Запада в лице его лидера

Во-вторых, нельзя забывать, что Москва на официальном уровне заявляет, что ведет войну не с Украиной, а с Западом, причем на Западе признают лишь суверенную волю Вашингтона, а остальные «сидят перед ним и машут хвостиками», как недавно сказал Путин. Это позволяет объяснять, почему великая Россия три года возится в донбасских посадках и запорожских степях: не какие-то украинцы, которых вообще не должно существовать в природе, а сама Америка противостоит русским. И тот факт, что их новый вождь запросил мира у Владимира Владимировича, свидетельствует о стратегическом гении российского президента. Приползли и умоляют о пощаде! «Пиндосы» сломались.

В предварительных заявлениях Трампа и его представителей звучит однозначное отрицание перспективы военного участия на стороне Украины, категорический отказ принимать ее в НАТО, желание вообще всю проблему взвалить на плечи европейских союзников. Каждый из трех пунктов достоин бурных аплодисментов в Кремле.

Все это происходит на фоне разгрома структур американской «мягкой силы» в USAID, вероятного закрытия вещания русских служб «Голоса Америки» и «Радио Свободы», паралича сети ЦРУ, назначения на пост главы Национальной разведки дамы, весьма сочувствующей Башару Асаду и Владимиру Путину.

Парадоксальным образом убеждать США оставаться на уровне, достойном глобального лидера, будет истерзанная войной Украина

Любая из этих операций принесла бы российскому секретному оперативнику генеральские погоны и звезду Героя России. Но нет, все сами, собственными республиканскими руками. Рональд Рейган и Джон Маккейн с ужасом смотрят с того света на происходящее.

Конечно, говорить о результатах не просто рано, а совсем рано. Переговоры, когда они начнутся будут долгими и мучительными, войны легко начинать и очень тяжело заканчивать – на деле, а не в предвыборных речах. Однако стартовые позиции таковы, что не очень понятно, как, если применить борцовский термин, из партера, в который добровольно поставил себя Трамп, он выйдет победителем, а Америка будет не на словах, а на деле выглядеть снова великой, а не посмешищем для телешоу в Останкино. Парадоксальным образом убеждать ее оставаться на уровне, достойном глобального лидера, будет истерзанная войной Украина.

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