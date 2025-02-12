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Трамп «сдает» Украину?

Bloomberg
03:20 547

Президент США Дональд Трамп одним телефонным звонком «перевернул» политику США относительно войны в Украине. Его разговор с российским лидером Владимиром Путиным, похоже, сигнализирует о том, что Трамп «сдает» Украину. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Отмечается, что по итогам разговора с Путиным американский президент сообщил, что они договорились «немедленно начать переговоры» и осуществить визиты в страны друг друга. Такая риторика демонстрирует резкое изменение в позиции США времен Джо Байдена. После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года между лидерами двух стран не было прямого непосредственного общения. В то же время Вашингтон был сосредоточен на поддержке Украины.

«Сейчас все это быстро меняется. Европейские лидеры, которые во времена Байдена были в целом солидарны с Вашингтоном, были ошеломлены, узнав об этом звонке, а некоторые из них заявили, что он, похоже, сигнализирует о том, что Трамп сдает Украину», – говорится в материале.

Кроме того, Трамп скептически относится к предоставлению большей помощи Украине. Если он это и сделает, то хочет, чтобы США получили компенсацию – возможно, в виде доступа к минеральным ресурсов Украины.

Также к работе над завершением войны в Украине присоединился специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Он войдет в состав американской переговорной команды вместе с госсекретарем Марко Рубио и другими представителями администрации Трампа.

Издание отмечает, что нет никаких гарантий, что эти усилия приведут к успеху в завершении войны РФ против Украины. Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на возвращении всей территории, оккупированной московскими войсками – включая Крым. Эти намерения соответствовали официальной политике США при президентстве Байдена, но теперь это уже не так.

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