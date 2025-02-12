USD 1.7000
EUR 1.7604
RUB 1.7617
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Европа требует участия в переговорах по Украине: заявление министров

03:27 280

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Украины, Франции и Европейского Союза сделали заявление относительно участия в будущих переговорах о прекращении войны России против Украины.

В заявлении министров, которое приводит «Украинская правда», говорится: «Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы преданы ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России».

В заявлении отмечается о поддержке Украины, «пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир». Министры добавляют, что речь идет о «мире, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников».

«Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах».

«Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей», - говорится в заявлении глав МИД.

В Азербайджане сокращается добыча нефти
В Азербайджане сокращается добыча нефти а British Petroleum планирует бурить
04:12 80
Трамп «сдает» Украину?
Трамп «сдает» Украину? Bloomberg
03:20 549
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский обновлено 22:28
12 февраля 2025, 22:28 7113
Ноу-хау Трампа: мир в обмен на таблицу Менделеева
Ноу-хау Трампа: мир в обмен на таблицу Менделеева наша аналитика
12 февраля 2025, 19:47 3336
Трамп согласен: Украина земли не вернет и в НАТО не будет
Трамп согласен: Украина земли не вернет и в НАТО не будет обновлено 02:33
02:33 1442
Великобритания не согласна с США: Украину в НАТО!
Великобритания не согласна с США: Украину в НАТО!
01:02 1609
Белый дом: Трамп считает Путина конкурентом, «а иногда и противником»
Белый дом: Трамп считает Путина конкурентом, «а иногда и противником» новость дополнена
00:12 1394
Поддержка Киева в обмен на ресурсы
Поддержка Киева в обмен на ресурсы так заявил министр Трампа
12 февраля 2025, 23:18 2059
Кобахидзе обсуждал с Ильхамом Алиевым восстановление ж/д сообщения
Кобахидзе обсуждал с Ильхамом Алиевым восстановление ж/д сообщения
12 февраля 2025, 22:06 3664
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 3085
Правильно делает Трамп
Правильно делает Трамп новый мир; все еще актуально
12 февраля 2025, 15:36 6792

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане сокращается добыча нефти
В Азербайджане сокращается добыча нефти а British Petroleum планирует бурить
04:12 80
Трамп «сдает» Украину?
Трамп «сдает» Украину? Bloomberg
03:20 549
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский обновлено 22:28
12 февраля 2025, 22:28 7113
Ноу-хау Трампа: мир в обмен на таблицу Менделеева
Ноу-хау Трампа: мир в обмен на таблицу Менделеева наша аналитика
12 февраля 2025, 19:47 3336
Трамп согласен: Украина земли не вернет и в НАТО не будет
Трамп согласен: Украина земли не вернет и в НАТО не будет обновлено 02:33
02:33 1442
Великобритания не согласна с США: Украину в НАТО!
Великобритания не согласна с США: Украину в НАТО!
01:02 1609
Белый дом: Трамп считает Путина конкурентом, «а иногда и противником»
Белый дом: Трамп считает Путина конкурентом, «а иногда и противником» новость дополнена
00:12 1394
Поддержка Киева в обмен на ресурсы
Поддержка Киева в обмен на ресурсы так заявил министр Трампа
12 февраля 2025, 23:18 2059
Кобахидзе обсуждал с Ильхамом Алиевым восстановление ж/д сообщения
Кобахидзе обсуждал с Ильхамом Алиевым восстановление ж/д сообщения
12 февраля 2025, 22:06 3664
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 3085
Правильно делает Трамп
Правильно делает Трамп новый мир; все еще актуально
12 февраля 2025, 15:36 6792
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться