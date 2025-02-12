Европа требует участия в переговорах по Украине: заявление министров

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Украины, Франции и Европейского Союза сделали заявление относительно участия в будущих переговорах о прекращении войны России против Украины.

В заявлении министров, которое приводит «Украинская правда», говорится: «Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы преданы ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России».

В заявлении отмечается о поддержке Украины, «пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир». Министры добавляют, что речь идет о «мире, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников».

«Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах».

«Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей», - говорится в заявлении глав МИД.