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В Азербайджане сокращается добыча нефти

а British Petroleum планирует бурить
Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
04:12 83

На фоне планов президента США Трампа снизить мировые цены на нефть, страны, входящие в консорциум ОПЕК+, в январе 2025 года немного увеличили добычу «черного золота».

Согласно последнему исследованию Platts, опубликованному 11 февраля агентством S&P Global Commodity Insights, в январе добыча нефти странами ОПЕК+ по сравнению с предыдущим месяцем немного выросла, поскольку страны, имеющие квоты, продолжают бороться за их выполнение.

В январе страны ОПЕК+ добывали ежесуточно в среднем 40,54 миллиона баррелей, что на 23 тысячи баррелей больше, чем в декабре 2024-го.

В январе объем суточной добычи нефти в Азербайджане остался на уровне декабря 2024 года

Наибольший рост добычи зафиксирован в Казахстане, где ее расширение на месторождении Тенгиз позволило вывести на рынок дополнительные объемы.

В то же время, общий показатель добычи среди стран ОПЕК снизился. В январе в результате сокращения производства в Нигерии, Иране и Венесуэле страны картеля поставляли на рынок 26,69 миллиона баррелей в сутки, что на 20 тысяч баррелей меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно данным Platts, в январе 2025 года добыча нефти в Азербайджане составила 480 тысяч баррелей в сутки. В обзоре отмечается, что, с учетом квоты на 2025 год, установленной в рамках сделки ОПЕК+, в минувшем январе Азербайджан ежесуточно отставал от квоты на 71 тысячу баррелей.

Кроме того, указывается, что в январе объем суточной добычи нефти в Азербайджане остался на уровне декабря 2024 года.

Для сравнения: в январе 2024 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 474 тысячи баррелей плюс 124 тысячи баррелей дополнительно произведенного конденсата. А в январе 2023-го в сутки добывались около 500 тысяч баррелей нефти.

Как уже сообщалось, 2 июня 2024 года по итогам 37-й министерской встречи в рамках сделки ОПЕК+, квота Азербайджана на 2025 год была сохранена на уровне 2024 года. То есть, 551 тысяча баррелей в сутки.

Наибольший рост добычи зафиксирован в Казахстане, где ее расширение на месторождении Тенгиз позволило вывести на рынок дополнительные объемы

ОПЕК+ продолжает сохранять объемы нефтедобычи даже на фоне неопределенности относительно спроса со стороны Китая и торговой политики США, значительно  усложняющих прогнозирование рынка. Впрочем, до сих пор сокращение группой ОПЕК+ добычи сырой нефти оказало на цены лишь незначительное влияние.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены могут быть нестабильными, поскольку нефтяные рынки все еще «переваривают» влияние кардинальных изменений президента Дональда Трампа в политике торговли и санкций США. Как известно, Трамп пообещал оказать максимальное давление на Иран, а также, дабы положить конец агрессии против Украины, пригрозил России новыми пошлинами и санкциями.

И хотя, судя по статистике, добыча нефти в Азербайджане за последние годы резко снизилась, начало работ платформы «Azəri Mərkəzi Şərqi» (ACE) на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», оператором которого является British Petroleum (ВР), позволяет говорить о стабилизации ситуации.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены могут быть нестабильными, поскольку нефтяные рынки все еще «переваривают» влияние кардинальных изменений президента Дональда Трампа в политике торговли и санкций США

В этой связи следует напомнить, что правительство Азербайджана поставило перед возглавляемым BP консорциумом, задачу стабилизировать добычу нефти, чтобы сохранить ее, как минимум, на текущем уровне.

На днях Рассел Моррис, вице-президент BP по бурению в регионе Азербайджан-Грузия-Турция, заявил в Баку на конференции «IADC Drilling Caspian 2025», что компания начала бурение новой добывающей скважины на платформе ACE. Кроме того, BP планирует пробурить еще несколько дополнительных скважин для закачки газа в пласт, что позволит стабилизировать пластовое давление.

Всего же в этом году компания British Petroleum планирует пробурить на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» девятнадцать скважин. То есть, столько же, сколько в прошлом году.

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