В Азербайджане сокращается добыча нефти

На фоне планов президента США Трампа снизить мировые цены на нефть, страны, входящие в консорциум ОПЕК+, в январе 2025 года немного увеличили добычу «черного золота». Согласно последнему исследованию Platts, опубликованному 11 февраля агентством S&P Global Commodity Insights, в январе добыча нефти странами ОПЕК+ по сравнению с предыдущим месяцем немного выросла, поскольку страны, имеющие квоты, продолжают бороться за их выполнение. В январе страны ОПЕК+ добывали ежесуточно в среднем 40,54 миллиона баррелей, что на 23 тысячи баррелей больше, чем в декабре 2024-го.

Наибольший рост добычи зафиксирован в Казахстане, где ее расширение на месторождении Тенгиз позволило вывести на рынок дополнительные объемы. В то же время, общий показатель добычи среди стран ОПЕК снизился. В январе в результате сокращения производства в Нигерии, Иране и Венесуэле страны картеля поставляли на рынок 26,69 миллиона баррелей в сутки, что на 20 тысяч баррелей меньше, чем в предыдущем месяце. Согласно данным Platts, в январе 2025 года добыча нефти в Азербайджане составила 480 тысяч баррелей в сутки. В обзоре отмечается, что, с учетом квоты на 2025 год, установленной в рамках сделки ОПЕК+, в минувшем январе Азербайджан ежесуточно отставал от квоты на 71 тысячу баррелей. Кроме того, указывается, что в январе объем суточной добычи нефти в Азербайджане остался на уровне декабря 2024 года. Для сравнения: в январе 2024 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 474 тысячи баррелей плюс 124 тысячи баррелей дополнительно произведенного конденсата. А в январе 2023-го в сутки добывались около 500 тысяч баррелей нефти. Как уже сообщалось, 2 июня 2024 года по итогам 37-й министерской встречи в рамках сделки ОПЕК+, квота Азербайджана на 2025 год была сохранена на уровне 2024 года. То есть, 551 тысяча баррелей в сутки.

ОПЕК+ продолжает сохранять объемы нефтедобычи даже на фоне неопределенности относительно спроса со стороны Китая и торговой политики США, значительно усложняющих прогнозирование рынка. Впрочем, до сих пор сокращение группой ОПЕК+ добычи сырой нефти оказало на цены лишь незначительное влияние. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены могут быть нестабильными, поскольку нефтяные рынки все еще «переваривают» влияние кардинальных изменений президента Дональда Трампа в политике торговли и санкций США. Как известно, Трамп пообещал оказать максимальное давление на Иран, а также, дабы положить конец агрессии против Украины, пригрозил России новыми пошлинами и санкциями. И хотя, судя по статистике, добыча нефти в Азербайджане за последние годы резко снизилась, начало работ платформы «Azəri Mərkəzi Şərqi» (ACE) на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», оператором которого является British Petroleum (ВР), позволяет говорить о стабилизации ситуации.