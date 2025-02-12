Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов раскрывает суть электронного правительства в Азербайджане

Как известно, совсем недавно Указом президента была утверждена Концепция «Цифровое развитие в Азербайджанской Республике». В интервью haqqin.az председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития ( İRİA ) Фарид Османов прокомментировал основные цели данной Концепции, меры, предусмотренные для перехода к цифровому правительству в рамках ее реализации, а также перспективы и возможности, которые цифровизация открывает перед Азербайджаном в глобальном значении.

Азербайджан также придает особое значение цифровому развитию, предпринимая масштабные шаги по созданию современной цифровой экосистемы. Укрепление инновационного потенциала, создание условий для трансфера технологий и поддержка местных предпринимателей занимают ключевые позиции в национальной стратегии. Особое внимание уделяется инициативам, способным ускорить развитие стартапов, поддержать научные исследования и стимулировать экспорт цифровых решений, что, в свою очередь, создает прочную основу для устойчивого роста экономики.

Соседние страны активно развивают свои цифровые экосистемы, выделяя значительные ресурсы на модернизацию инфраструктуры, поддержку стартапов и внедрение инновационных решений в различных секторах экономики. Например, Турция активно инвестирует в программы цифровизации малого и среднего бизнеса, Казахстан развивает технопарки и платформы для стартапов, а Узбекистан делает ставку на цифровизацию госуслуг и образования. Эти усилия не только ускоряют внутренний прогресс, но и усиливают региональную интеграцию, создавая возможности для совместных проектов и обмена опытом.

Колоссальное влияние цифровой трансформации на экономику открывает новые перспективы для модернизации и внедрения передовых решений. Использование цифровых технологий способствует росту производительности, оптимизации бизнес-процессов, снижению издержек и созданию новых рынков. Согласно данным международных исследований, каждая инвестиция в цифровую инфраструктуру способна стимулировать рост ВВП и создание рабочих мест, а также усиливать устойчивость экономики к кризисным ситуациям.

Цифровое развитие — неотъемлемая часть современного мира, определяющая вектор экономического, социального и технологического прогресса. В условиях динамичного роста глобальной цифровой экономики адаптация и внедрение цифровых технологий становятся не просто необходимостью, а стратегическим приоритетом для каждого государства. Эта сфера охватывает все аспекты жизни — от производства и управления до образования и здравоохранения, предоставляя новые возможности для роста, инноваций и повышения конкурентоспособности на международной арене.

— Какова основная цель Концепции «Цифровое развитие в Азербайджанской Республике» и в чем заключается ее суть?

— Основная цель Концепции цифрового развития заключается в повышении эффективности государственного управления через внедрение современных цифровых технологий, улучшении качества жизни граждан, ускорении экономического роста и развитии цифровой экосистемы. Данный подход направлен на повышение качества государственных услуг за счет использования цифровых инноваций во всех сферах управления, а также на создание более гибкой, прозрачной и оперативной централизованной системы управления.

Концепция также предусматривает развитие цифровой инфраструктуры в соответствии с современными технологическими стандартами, а также стремительное укрепление роли цифрового сектора в экономике Азербайджана.

Суть Концепции заключается в укреплении взаимодействия между обществом, бизнесом и государством через внедрение цифровизации, формирование цифровой культуры в стране и обеспечение равного доступа граждан к современным технологиям. Такой подход способствует не только повышению эффективности управления, но и ускоряет интеграцию Азербайджана в глобальную цифровую экосистему благодаря применению технологий нового поколения. Основная идея Концепции заключается в признании цифровых технологий как ключевого драйвера социально-экономического развития, что создает основу для формирования инновационного, устойчивого и конкурентоспособного общества.

— В соответствии с Концепцией какие приоритетные направления будут реализованы в процессе перехода к цифровому правительству?

— В рамках реализации Концепции основное внимание будет уделено трем приоритетным направлениям – цифровизации государственного управления, укреплению цифрового доверия и развитию кадрового потенциала, а также поддержке цифровых технологий в частном секторе.

Цифровизация государственного управления будет направлена на создание более гибких и прозрачных процессов, основанных на цифровых технологиях. Полный отказ от бумажных носителей обеспечит переход к «цифровому правительству» с внедрением таких инноваций, как анализ больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии.

Укрепление цифрового доверия предполагает развитие цифровой грамотности среди населения и обеспечение кибербезопасности. Также будут реализованы меры по подготовке квалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), модернизации образовательных программ и улучшению условий труда для сотрудников этой отрасли.

Цифровая трансформация играет ключевую роль не только в государственном управлении, но и в развитии частного сектора, который является основным двигателем экономического роста и инноваций. Поддержка цифровизации в частном секторе направлена на создание условий для внедрения современных технологий в бизнесе, что позволит оптимизировать процессы, снизить издержки, а также открыть доступ к новым рынкам и возможностям.

Кроме того, в рамках Концепции уже начат процесс разработки дорожных карт совместно с государственными органами. Это имеет стратегическое значение для координации усилий, повышения качества электронных услуг и формирования эффективных механизмов цифрового управления. На следующих этапах цифрового развития ключевыми шагами станут расширение инфраструктуры «Облачного правительства», внедрение сети 5G и обеспечение более широкого доступа к высокоскоростному интернету. Также планируется разработка архитектуры государственных информационных систем и совершенствование управления данными с активным применением технологий искусственного интеллекта.

Эти шаги создадут прочную основу для формирования устойчивой цифровой экосистемы, которая обеспечит долгосрочное развитие и конкурентоспособность экономики Азербайджана.

— Какие основные заинтересованные стороны учитывает Концепция «Цифровое развитие» и как этот подход обеспечит их успешность?

— Концепция цифрового развития охватывает интересы трех основных групп: граждан, бизнеса и государства.

Прежде всего, для повышения благополучия граждан обеспечивается более доступное предоставление государственных услуг. Это достигается путем организации услуг на основе жизненных событий и обеспечения их персонализации, применения проактивных подходов и сокращения влияния человеческого фактора. Таким образом, повседневная жизнь граждан становится проще, а услуги предоставляются более эффективно.

Развитие предпринимательского сектора также является одним из приоритетов Концепции. Бизнес-среда становится более благоприятной за счет предоставления облегченного доступа к ИКТ-ресурсам, снижения административных затрат и оптимизации бизнес-процессов с помощью цифровых технологий. Развитие стартапов оказывает положительное влияние на экономику, стимулируя инновации и предпринимательство.

На государственном уровне внедрение цифровых технологий повышает эффективность управления, укрепляет прозрачность и подотчетность. Создание цифровой архитектуры, развитие платформ цифровых услуг и решений в различных секторах, а также рациональное использование ресурсов улучшают качество государственного управления. В результате Концепция формирует устойчивую и инклюзивную цифровую экосистему, приносящую пользу всем слоям общества.

— Какие меры планируются предпринять в области повышения цифровой грамотности?

— В рамках Концепции планируется подготовка высококвалифицированных специалистов в области современных ИКТ, особенно для работы в государственном управлении, а также организация соответствующих образовательных программ. Для развития кадрового потенциала, необходимого при переходе к цифровому обществу, планируется повышение уровня цифровой грамотности населения, включая осведомленность в области кибербезопасности, а также расширение сотрудничества между государственным и частным секторами. Целью является интеграция граждан всех возрастов и социальных групп в цифровой мир.

— Какие основные сложности могут возникнуть при реализации Концепции и какие шаги планируется применить для их устранения?

— Основные сложности при реализации Концепции включают недостаточный уровень цифровой грамотности в некоторых сферах, трудности адаптации к новым технологиям и инфраструктурное неравенство в регионах. Для решения этих проблем будут внедрены координационные механизмы управления и организованы кампании по повышению цифровой осведомленности. Кроме того, планируется реализация конкретных проектов по развитию кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры регионов.

— Какие стратегические и конкретные шаги были предприняты в стране для развития цифровой инфраструктуры и, в частности, расширения возможностей доступа к интернету?

— В стране реализованы крупные инициативы по улучшению качества интернет-услуг и модернизации цифровой инфраструктуры. Эти улучшения играют важную роль в развитии цифровой экономики страны и предоставлении гражданам более быстрых и эффективных услуг.

В рамках проекта «Онлайн-Азербайджан» существующее оборудование ADSL было заменено современной технологией GPON, работающей на базе платформы IMS, а устаревшая медная магистральная кабельная инфраструктура заменена на оптические кабели. Также была построена распределительная оптическая сеть. Эта технология значительно повысила качество интернет-услуг, а также создала возможности для предоставления IPTV и других дополнительных услуг.

GPON, считающаяся последним трендом в области оптических технологий, технически позволяет обеспечивать интернет на скорости до 1 гигабита в секунду. Эта технология устойчива к естественным деформациям и обеспечивает максимально быструю передачу данных (сигналов) до адресата. Благодаря GPON на сегодняшний день охват интернета по стране достиг 99%, а средняя скорость существенно возросла.

Кроме того, создана инфраструктура «Облачного правительства», обеспечивающая безопасное размещение информационных систем государственных органов и хранение резервных копий данных с учетом географической альтернативы. Следует подчеркнуть, что облачные услуги, предоставляемые в Азербайджане, стали первыми в СНГ, сертифицированными по международному стандарту PCI DSS версии 4.0.1, что подтверждает их соответствие мировым стандартам безопасности данных. Помимо этого, дата-центры, соответствующие стандарту TIER 3, гарантируют высокий уровень надежности и отказоустойчивости.

— Какой международный опыт используется Азербайджаном в области цифрового развития и в каких сферах он применяется?

— Азербайджан использует опыт таких передовых стран, как Эстония, Сингапур, Турция и Республика Корея. При разработке Концепции были изучены успешные стратегии цифровой трансформации этих стран и соответствующим образом адаптированы к реалиям Азербайджана.

Опыт этих стран имеет особое значение в прогрессе цифровой экономики, совершенствовании государственных услуг и внедрении передовых технологий. Приобретенные знания способствуют ускорению цифрового развития страны и предоставлению гражданам более эффективных услуг.

— Какие международные критерии применяются для измерения уровня цифровизации в Азербайджане и как оценивается текущая ситуация?

— Уровень цифровизации в Азербайджане измеряется на основе международных рейтингов — «Индекс развития электронного правительства» ООН, «Индекс онлайн-услуг» и «Индекс зрелости государственных технологий» Всемирного банка. Эти показатели позволяют оценить прогресс цифровой трансформации и сопоставить его с уровнем других стран. В последние годы Азербайджан демонстрирует положительную динамику в этих рейтингах. Однако для более быстрого и эффективного внедрения цифровизации необходимо регулярно анализировать эти показатели и принимать дополнительные меры по их улучшению. В этой связи планируется запуск инициатив по мониторингу уровня цифровизации в различных секторах.

— Какие основные вызовы существуют в области цифровизации в Азербайджане?

— Анализ показывает, что отдельные группы населения в Азербайджане имеют недостаточные навыки владения цифровыми технологиями. В то же время число специалистов в технических областях недостаточно, а существующий кадровый потенциал зачастую недостаточен для внедрения новых технологий. Также в ряде отраслей вместо современных решений используются устаревшие ИКТ-технологии.

Для преодоления этих проблем необходимо:

Повышать уровень цифровой грамотности населения.

Создавать инфраструктуру на базе передовых технологий.

Укреплять сотрудничество между государственным и частным секторами.

Эти меры ускорят цифровую трансформацию страны и помогут формированию более инклюзивного цифрового общества

— Какой вклад инициативы, реализуемые в направлении цифровизации, вносят в развитие инновационной экосистемы?

— Цифровизация играет важную роль в развитии инновационной экосистемы. Меры, предпринимаемые в этом направлении, а также внедрение новых стратегий позволяют бизнесу и инновационному предпринимательству создавать более гибкие и эффективные структуры. Цифровые инструменты ускоряют инновационные процессы, обеспечивая более быстрый вывод продуктов и услуг на рынок. Этот процесс делает обмен информацией между участниками экосистемы более простым и оперативным, что ускоряет обмен и внедрение идей.

Реализуемые концепции и проекты в области цифровизации помогут сделать инновационную экосистему Азербайджана более гибкой и устойчивой. Это позволит ее участникам быстрее адаптироваться к изменениям, откроет новые возможности и станет стимулом для развития и масштабирования инновационных решений.

— Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики, утверждены «Правила использования средств Агентства инноваций и цифрового развития». На какие цели направлена финансовая поддержка Агентства и в чем ее значение?

— Финансовая поддержка Агентства направлена на создание устойчивой инновационной экосистемы и цифровизацию. Это включает:

Содействие научным исследованиям.

Поддержку инновационных проектов и стартапов.

Популяризацию инновационного предпринимательства.

Одна из задач, определенных Указом Президента от 2 февраля 2021 года «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», заключается в формировании креативного и инновационного общества. Для этого создается экосистема (инкубационные и акселерационные центры, модели финансирования на основе государственно-частного партнерства, венчурные и краудфандинговые институты и др.), направленная на усиление технологического прогресса и адаптацию к быстрому технологическому развитию, что позволит Азербайджану стать экспортером технологий.

Для достижения этих целей очень важно создать конкурентоспособные финансовые механизмы, которые будут поддерживать развитие инноваций и цифровых экосистем.

Финансовая помощь Агентства направлена на обеспечение цифрового развития в стране, поддержку предпринимательских субъектов в доступе к современным технологиям, содействие трансферу технологий, поддержку научных исследований и продвижение инновационных проектов, в том числе стартапов, а также популяризацию инновационного предпринимательства.

— Каково значение финансовой помощи в сфере инноваций и цифрового развития?

— Известно, что ограниченные финансовые ресурсы в сфере инноваций и цифровых технологий препятствуют региональному развитию участников инновационной экосистемы и их выходу на международные рынки.

Для создания устойчивой инновационной среды и адаптации к быстрому технологическому прогрессу необходима скоординированная работа с физическими и юридическими лицами, а также с неправительственными организациями. В этой связи необходимо внедрить такие инструменты государственного финансирования, как гранты, инвестиции (включая венчурное финансирование), льготные кредиты.

Реализация этих инициатив будет способствовать развитию нормативно-правовой базы в сфере инноваций и цифровых технологий, государственной поддержке перспективных проектов, формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию предпринимательства и креативности, а также развитию технологического бизнеса, включая стартапы. Кроме того, это обеспечит переход к цифровой экономике.

— Практика каких стран послужила примером при разработке механизма, предусмотренного актом, и какой международный опыт был учтен?

— Предусмотренные в акте механизмы разработаны на основе опыта развитых и переходных экономик. В частности, были учтены успешные примеры Эстонии, Швейцарии, Израиля, Германии и США. Помимо этого, изучен опыт Грузии и Казахстана, а лучшие практики были адаптированы к социально-экономическим особенностям Азербайджана. Целью является дальнейшее развитие цифровой экономики и инновационного сектора, что повысит конкурентоспособность страны на национальном и международном уровнях.

— Каковы долгосрочные социальные и экономические результаты новых механизмов финансирования?

— Прогнозируется, что результаты внедрения данных механизмов будут обширными и многогранными. Основные направления включают:

- Стимулирование экономического роста.

- Развитие цифровой инфраструктуры.

- Поддержку стартапов, что приведет к расширению технологических инноваций и внедрению передовых цифровых решений.

Эти шаги будут способствовать цифровизации и повышению эффективности различных секторов, укреплению инновационной экосистемы. Помимо этого, новые программы обучения увеличат число квалифицированных кадров по всей стране, что положительно скажется на социальном развитии и будущем экономическом потенциале Азербайджана.

Доступность цифровых услуг и информации снизит социальное неравенство между регионами. Простота доступа к социальным услугам создаст больше возможностей для уязвимых групп населения.

Прогресс в сфере инноваций и технологий укрепит конкурентоспособность Азербайджана на международной арене, и это в свою очередь расширит присутствие национальных продуктов и услуг на мировых рынках.

В целом, внедрение этих механизмов позволит Азербайджану сформировать устойчивую цифровую экономику, укрепить свои позиции как конкурентоспособного государства на глобальном уровне. Эти изменения также создадут условия для укрепления равенства и социального развития в обществе, обеспечивая повышение качества условий жизни в стране.