Украина массово атаковала Липецк

По данным Shot, украинские дроны пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — крупнейшее сталелитейное предприятие в России, на котором производится около 20% всей российской стали. До этого завод был под ударом беспилотников 24 февраля 2024 года. Тогда на нем произошло возгорание.

После ночной атаки дронов в нескольких районах Липецка пропало электричество. «В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей», — написал Артамонов в телеграм-канале. Позднее он сообщил о полном восстановлении электроснабжения города. Также обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории Липецкой станции аэрации, пострадала сотрудница предприятия. «Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — заверил губернатор.

Он добавил, что работа станции не была нарушена. Помимо этого, обломки упали на два частных дома, но обошлось без пострадавших. Угроза атаки дронов также была объявлена в двух других городах Липецкой области — в Ельце и Грязях, но о последствиях налета в соцсетях и официально ничего не сообщалось.

Согласно сводке Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника, большинство из них — 37 единиц — над Брянской областью. Также по 12 дронов были сбиты над Курской и Липецкой областями, девять — над Тверской, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями, а также один — над Ростовской.