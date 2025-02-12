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«Надо было сражаться до конца…»

конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
10:30 2139

Обвинения спикера парламента Армении Алена Симоняна, высказанные 11 февраля во время беседы с журналистами, спровоцировали новый публичный конфликт между ереванскими властями и сепаратистами, покинувшими Карабах. Причиной стал вопрос журналиста родом из Карабаха, обращенный к спикеру парламента:

«Когда армяне смогут вернуться в Карабах?».

На что Симонян вначале ответил: «Когда там будет безопасно», после чего прямо обвинил карабахских армян в отсутствии мужества, заявив, что во время антитеррористических операций, проведенных армией Азербайджаном в сентябре 2023 года, они «оказали недостаточное сопротивление».

Ален Симонян вызвал скандал

«Тогда вы ушли оттуда потому, что было небезопасно, - напомнил Ален Симонян карабахским соотечественникам. - Хотя могли остаться и бороться до конца, но ушли. Вы бросили все – оружие, переданное Арменией, свое имущество и покинули Карабах… Вы бросили все и бежали. Я не говорю, что никто из выходцев Карабаха не сражался за Карабах. Я имею в виду, что оттуда нам звонили и говорили: «Мы уходим, мы не можем здесь оставаться, откройте границы, мы уходим». А мы отвечали: «Если все вы уйдете, кто будет сражаться? Оставшиеся солдаты?» Но они кричали: «Нет, нет, нет, откройте границу, мы все уходим!» Они говорили, что, как только на границе раздастся выстрел, все в Сюнике соберутся и убегут. Вот почему я говорю, что вы все должны были остаться и сражаться до конца».

Обвинения спикера парламента вызвали в армянском сегменте социальных сетей волну гнева и ожесточённой критики. Карабахские сепаратисты обвинили Симоняна в «аморальности и цинизме».

Гегам Манукян, депутат оппозиционной фракции «Армения» и родной брат сепаратиста Давида Манукяна, преданного в Азербайджане суду за совершенные преступления, опубликовал список незаконных армянских вооруженных формирований, уничтоженных в ходе спецоперации армией Азербайджана, и призвал Алена Симоняна вместо беспочвенных обвинений прочитать этот список вслух.

Гегам Манукян усугубляет

Любопытно, что после заявления Симоняна, давно ушедший в тень Самвел Шахраманян, последний главарь ликвидированного сепаратистского режима, до сих пор именующий себя «президентом НКР», вновь появился в публичном пространстве, призвав спикера парламента «публично извиниться» перед карабахскими армянами, а также потребовав от Алена Симоняна раскрыть имена тех, кто звонил из Карабаха в Ереван с просьбой «открыть границу».

Еще один депутат из лагеря Кочаряна-Саргсяна, Тигран Абрамян, возмущен тем, что секретарь Совета безопасности Армен Григорян, являющийся выходцем из Карабаха, никак не отреагировал на «оскорбления и разжигание вражды» против карабахских армян со стороны представителей власти. По его словам, Григорян не только не осуждает «оскорбления и насмешки», но и является одним из сторонников нынешнего лозунга правительства Армении - «Карабах — это Азербайджан. Точка!».

Всплыл и Самвел Шахраманян

Публичные столкновения между представителями армянских властей и сепаратистами, покинувшими Карабах, происходили и раньше. В частности, в своих выступлениях, премьер-министр Никол Пашинян не раз заявлял, что карабахцы «бросили оружие на два миллиарда долларов и за 24 часа подписали акт о капитуляции».

В ответ сепаратисты обвиняют правительство Пашиняна в том, что, официально признав бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область частью Азербайджана, Армения просто не оставила им никакого выбора.

И вот теперь критика спикера парламента Армении, обвинившего карабахских сепаратистов в том, что они «не сражались до конца и сдали оружие», резко обострила конфликт.

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