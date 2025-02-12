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Экс-глава МИД Таджикистана получил 27 лет

10:37 765

Бывший глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи и ряд других политиков, обвиняемых в попытке государственного переворота, приговорены судом к заключению на срок от 18 до 27 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Таджикистана Шавкат Лутфуллозода на пресс-конференции.

На соответствующий вопрос он ответил, что бывший глава МИД Таджикистана, а также экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода - приговорены к 27 годам лишения свободы, бывший заместитель председателя Демпартии, журналист Ахмадшох Комилзода - к 18 годам, заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, юрист Шокирджон Хакимов - также к 18 годам.

Еще один фигурант этого дела - бывший председатель Верховного совета Таджикистана Акбаршо Искандаров, который в 1991-1992 годах исполнял обязанности президента страны, приговорен к 18 годам лишения свободы. В деле о госперевороте фигурировали также бывший работник органов безопасности Нурамин Ганизода и экс-сотрудник МИД республики Абдулфайз Атои - их приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, племянница Шокирджона Хакимова - журналистка Рухшона Хакимова приговорена судом к заключению на 8 лет. Их приговорили по статьям о госизмене и ряду других.

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