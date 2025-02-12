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Израиль планирует атаковать ядерные объекты Ирана

10:48 751

Разведка США пришла к выводу, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, эта информация появилась в последние дни президентства Байдена.

Анализ данных также показал, что Израиль надеется на поддержку США в военной операции, считая, что администрация Трампа будет более склонна к вмешательству, чем Байден.

Министр обороны Израиля Кац отметил, что Иран уязвим для ударов, но США, несмотря на это, продолжают настаивать на дипломатическом решении.

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