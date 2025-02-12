Украина просит у Трампа покупать оружие на российские деньги

Украина попросила администрацию президента США Дональда Трампа разрешить использовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, чтобы купить оружие американского производства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что идея использования российских активов для закупки американского оружия озвучивалась в последние недели на встречах представителей Украины, некоторых ее союзников и представителей команды Трампа. Один из источников сообщил, что это также было предложено непосредственно Трампу, но "нет никаких признаков того, что президент поддерживает эту идею".

Издание напомнило, что активы Центробанка РФ были заморожены в рамках мер "Группы семи" и Евросоюза после начала полномасштабного вторжения. Они хранятся в расчетном доме Euroclear в Европе. До сих пор G-7 использовала только доходы, полученные от санкционных активов, чтобы предоставить Украине кредиты на сумму 50 миллиардов долларов.

Ранее, когда президентом США был Джо Байден, ряд европейских стран настаивал на конфискации активов. И это предложение снова озвучили некоторые союзники Украины после прихода Трампа, утверждают источники издания.

Так, Германия, Люксембург и Бельгия опасаются, что конфискация активов повлияет на финансовую стабильность, а также несет юридические и другие риски.

В публикации говорится, что российские чиновники в свою очередь пообещали принять меры в случае конфискации активов. По информации российских СМИ, правительство разработало порядок наложения ареста на имущество, принадлежащее иностранцам в России.

Впрочем, украинские чиновники и некоторые их союзники считают, что существуют экономические и правовые аргументы в их пользу. В частности, то, что Трамп хочет, чтобы Украина платила за любую текущую военную помощь США. А использование активов может обеспечить это решение, а также принести пользу США и их оборонным компаниям.

Украинские официальные лица также ссылаются на юристов, которые считают, что российские активы могут быть зачислены за будущие убытки от войны, которые Москва потенциально может задолжать Украине.