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Новые послы у Ильхама Алиева

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12:24 1584

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Бирола Акгюна, информирует официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрия Пиневича и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Парагвай Сеферино Вальдеса Перальты.

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Новые послы у Ильхама Алиева
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12:24 1585
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