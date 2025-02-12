Новые послы у Ильхама Алиева
12:24 1584
13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Бирола Акгюна, информирует официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрия Пиневича и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Парагвай Сеферино Вальдеса Перальты.
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