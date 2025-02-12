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Три сценария завершения войны

12:41 2686

Аналитики Bloomberg описали три возможных сценария завершения российско-украинской войны.

Сценарии представлены в статье, посвященной телефонным переговорам президентов США и РФ Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а также реакции на этот разговор европейских чиновников, которых о нем не предупредили.

Издание пишет, что, несмотря на уверенность Трампа, пока неясно, удастся ли прийти к мирному соглашению, поскольку Путин по-прежнему «не проявляет склонности к компромиссам». Однако агентство считает, что «широкие контуры» урегулирования по Украине уже видны.

Базовый (и наиболее вероятный) сценарий. В обозримом будущем аннексированные РФ территории Украины останутся в «подвешенном состоянии» и под фактическим контролем России. Возможны некоторые обмены территориями, включающие часть занятой ВСУ Курской области. Украина получит некие гарантии безопасности, и большая часть переговоров будет сосредоточена на том, насколько эти гарантии будут сильны. Поскольку вступление Украины в НАТО, вероятно, пока исключается, выполнение обязательств по этим гарантиям будет зависеть от решений будущих политических лидеров. Если Европе удастся установить контакты с Белым домом, она может убедить США сохранить поддержку Украины, пока страны Евросоюза будут наращивать собственные возможности в этом направлении.

Лучший (и идеальный для Киева) сценарий. США и страны Европы пообещают вмешаться, если Россия нарушит условия мирного соглашения. Но угроза прямого конфликта с РФ вызывает опасения даже у самых ярых сторонников Украины, отмечает Bloomberg. Вместо этого союзники Киева могут пообещать увеличить военную помощь Украине, повторно ввести или усилить санкции против РФ, помочь в развитии украинской оборонной промышленности и реформировать ВСУ, чтобы они стали главным сдерживающим Россию фактором. Такой вариант развития событий также может открыть Украине путь для вступления в Евросоюз в течение 10 лет, что, в свою очередь, позволит укрепить восточный фланг ЕС.

Худший (и «кошмарный» для Киева) сценарий. Трамп может потерять интерес к будущему Украины до заключения какой-либо сделки, прекратить военную и финансовую помощь, оставив Европу саму решать все проблемы.

США до сих пор не представили официальный план возможного завершения конфликта.

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