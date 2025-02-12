План Трампа: капитуляция… и раздел Украины

Финита, как говорится, ля комедия. Контуры «мирного урегулирования» конфликта в Украине очерчены Дональдом Трампом достаточно четко. Кто еще совсем недавно говорил, что у него «нет плана по Украине»? Он был, и его не видел только слепой.

Вчера все без исключения мировые СМИ стали наперегонки публиковать длинную портянку трамповского пересказа его 90-минутного телефонного разговора с Владимиром Путиным. Но на быстрый анализ его содержания ни у кого в Вашингтоне не оказалось сил. «Большая пресса» Америки вообще притухла под кавалерийским набегом Трампа-Маска на былые демократические завоевания страны. Первой проклюнулось издание Politico, которому терять уже нечего — усилиями Маска его отключили от государственного финансирования. Но и его вывод был умеренным - разговор с кремлевским небожителем, написало издание, «ошарашил европейцев». Наиболее жестко высказался Bloomberg: Трамп сдал Украину, фактически принуждает ее к добровольной капитуляции. Британцы, конечно, более свободны в своем осмыслении фактов и реалий. «Ошарашенные европейцы» в течение последних недель с растерянностью смотрели, как Владимир Зеленский прыгал вокруг большого дядьки, стараясь быть услышанным. «Вся надежда только на Трампа», «без США Украина погибнет». «Европа не даст нам и половины помощи Америки».

Совсем по Некрасову: «Вот приедет барин, барин нас рассудит»... Лидеры западноевропейских стран предполагали, что решение кризиса будет достигаться на долгих и трудных переговорах, которые начинаются 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Но Трамп одним своим звонком похоронил их надежды. И его план проявился всей своей неприглядной красотой. Из него стало ясно, что: Украине полностью закрыта дорога в НАТО, и что об этом думают европейцы, совершенно не важно. Всемогущий Трамп еще до этого в многочисленных интервью объявил, что идея присоединения Украины к альянсу ему не близка. У Киева нет никаких возможностей отвоевать захваченные территории. Об этом прямо заявил министр, с позволения сказать, обороны США Пит Хегсет. Ему надо было написать методичку, чтобы он не разглашал этот вывод до конференции, иначе ее проведение теряет всякий смысл. Но он от великого ума вывалил все еще до ее открытия. Вся ответственность за ситуацию в Украине ложится на европейцев. Если они хотят, то могут после прекращения огня дать украинцам некие гарантии безопасности. Но эти гарантии они вряд ли дадут, учитывая позицию Трампа. Все разговоры о некоей демаркационной линии, с которой носился специальный представитель по Украине Кит Келлог, вообще похерены. Кстати, где сам спецпредставитель? В списке лиц, которые будут отвечать за урегулирование, госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который оказался спецпредставителем широкого профиля. А Келлога нет, наверное, не оправдал доверия.

Вот план Трампа и есть план капитуляции Украины. Отец Трамп оказался не отцом, а... Хочется вспомнить Александра Галича, но самоцензура не позволяет. Что же дальше? Оценка реалий на местах, как об этом говорит Хегсет, видимо, подтверждает вывод многих американских аналитиков о том, что Украина будет разделена на две части: западную - проевропейскую, демократическую и независимую – и восточную, пророссийскую. Так, как это было на Корейском полуострове и в послевоенной Германии. Но для Путина это будет полупобеда. В идеале он добивается свержения правительства Зеленского и установления там марионеточного правительства. Тогда он заявит, что все цели СВО достигнуты. Нынешняя эрозия западной поддержки Киеву создает прекрасную почву именно для этого сценария - Зеленский будет дискредитирован, а ВСУ утратят стимулы для дальнейшего ведения боевых действий. Ну а что касается дальнейшего развития дружеских отношений Трампа и Путина, то в головах американских политологов (и в моей тоже) рисуется такая картинка. Зачем двум президентам встречаться где-то в Саудовской Аравии? Путин ведь пригласил Трампа в Москву. Вот тот и поедет на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин уберет всех «ветеранов», которые сидели с ним в предыдущие годы, посадит с собой Дональда Трампа, и они будут обмениваться репликами. Простые вещи будут обсуждать, так что и переводчик не понадобится. Good job, No problem, «Дональд, ты меня уважаешь?» Of course, Vlad, you are my friend.