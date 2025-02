План Трампа: капитуляция… и раздел Украины

Вот план Трампа и есть план капитуляции Украины. Отец Трамп оказался не отцом, а... Хочется вспомнить Александра Галича, но самоцензура не позволяет.

Что же дальше? Оценка реалий на местах, как об этом говорит Хегсет, видимо, подтверждает вывод многих американских аналитиков о том, что Украина будет разделена на две части: западную - проевропейскую, демократическую и независимую – и восточную, пророссийскую. Так, как это было на Корейском полуострове и в послевоенной Германии.

Но для Путина это будет полупобеда. В идеале он добивается свержения правительства Зеленского и установления там марионеточного правительства. Тогда он заявит, что все цели СВО достигнуты. Нынешняя эрозия западной поддержки Киеву создает прекрасную почву именно для этого сценария - Зеленский будет дискредитирован, а ВСУ утратят стимулы для дальнейшего ведения боевых действий.

Ну а что касается дальнейшего развития дружеских отношений Трампа и Путина, то в головах американских политологов (и в моей тоже) рисуется такая картинка. Зачем двум президентам встречаться где-то в Саудовской Аравии? Путин ведь пригласил Трампа в Москву. Вот тот и поедет на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин уберет всех «ветеранов», которые сидели с ним в предыдущие годы, посадит с собой Дональда Трампа, и они будут обмениваться репликами. Простые вещи будут обсуждать, так что и переводчик не понадобится. Good job, No problem, «Дональд, ты меня уважаешь?» Of course, Vlad, you are my friend.