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Шеф Пентагона уверяет: Переговоры с Путиным не предательство Украины

13:05 1170

Министр обороны США Пит Хегсет отверг утверждения о том, что Вашингтон отказывается от поддержки Украины, подчеркнув, что США остаются крупнейшим донором украинского сопротивления.

У Хегсета спросили, не считает ли он, что продвижение США скорейшего мира в Украине и переговоры с Путиным могут быть расценены «как предательство». В ответ он заявил: «Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство».

«Нет никакого предательства; есть признание того, что США и весь мир прикладывают усилия для мира, мира через переговоры», — приводит The Guardian слова Хегсета, прибывшего на встречу глав Минобороны стран НАТО.

«Как отметил президент Трамп, ни одна страна не сделала для украинской миссии больше, чем США — 300 миллиардов долларов вложено в стабилизацию фронта после агрессии России», — сказал Хегсет.

Хегсет уверяет, что Дональд Трамп — «единственный политик, способный урегулировать конфликт». «Это потребует от обеих сторон признания того, чего им не хочется признавать. Именно поэтому миру повезло, что у него есть президент Трамп. Только он сейчас способен собрать нужные силы за столом переговоров. И это хороший знак», — утверждает министр обороны.

Несмотря на смену риторики, Хегсет заверил союзников, что США останутся гарантом европейской безопасности. «Моя задача как министра обороны — вместе с НАТО гарантировать, что обороноспособность альянса остается сильной и надежной для предотвращения любой будущей агрессии на континенте», — подчеркнул он.

«Это (война РФ против Украины) стало перезагрузкой для НАТО и моментом осознания того, что альянс должен быть прочным, сильным и настоящим», - сказал шеф Пентагона.

Накануне Хегсет заявлял: США не считают, что по итогам переговоров Киев сможет вступить в НАТО. Он добавил, что Украине не следует ставить перед собой задачу возвращения к границам 2014 года.

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