13 лет Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу

Сегодня исполняется 13 лет со дня создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, которая вносит свой вклад в развитие военного строительства нашей страны. Государственная служба была создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 13 февраля 2012 года и с момента своего основания успешно выполняет такие задачи, как организация мобилизационной подготовки и работы, постановка граждан на первоначальный воинский учет, подготовка и призыв на срочную военную службу, воспитание молодежи в духе военного патриотизма, а также прием и рассмотрение обращений граждан, обеспечение их удовлетворенности, совершенствование законодательной базы, борьба с коррупцией, укомплектование службы более компетентными и образованными кадрами, укрепление материально-технической базы и достижение успехов в других направлениях.

В прошлом году Службой были осуществлены ряд нововведений и мероприятий. Государственная служба старалась достойно выполнять возложенные на нее Верховным главнокомандующим ответственные и почетные обязанности. Были достигнуты новые успехи в реализации установленных законом задач, в том числе в обеспечении удовлетворенности граждан и прозрачности.

Одна из главных задач, стоящих перед Службой, – это организация мобилизационной подготовки и работы. В этом направлении регулярно проводились тренировки по управлению мобилизацией, призыву находящихся в резерве ресурсов, их сбору и отправке в приемные пункты воинских частей для укомплектования Вооруженных сил в период мобилизации и военного времени военными обязанными и военной техникой. Также в соответствии с планом подготовки на прошлый год совместно с Министерством обороны продолжились сборы и тренировки, направленные на повышение боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных, призванных из резерва.

Одним из важных направлений деятельности Службы является отправка призывников на срочную военную службу. В 2024 году этот процесс продолжился в соответствии с указом президента Азербайджана. Для координации соответствующих работ в аппарате Государственной службы проводились заседания Центральной призывной комиссии, посвященные ходу призывных кампаний в январе, апреле, июле и октябре. На этих заседаниях обсуждались вопросы, касающиеся качественного комплектования срочной военной службы личным составом, и принимались соответствующие решения.

Одним из ключевых направлений призыва на срочную военную службу является воспитание молодежи призывного возраста в духе военного патриотизма, поддержание высокого уровня их физического и психологического состояния, а также пропаганда здорового образа жизни среди юношей и молодежи. С этой целью в 2024 году в Агджабеди, Шамахы, Сабунчи, Ленкорани, Гёйгёле, Дашкесане, Нефтчале, Гяндже и Билясуваре были проведены серии встреч с участием учащихся старших классов.

Согласно указу президента Ильхама Алиева, с 1 июля 2024 года окончательное медицинское освидетельствование граждан, призванных на срочную военную службу, проводится Агентством государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения. Также в рамках пилотного проекта, реализованного совместно с Государственным агентством обязательного медицинского страхования и Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), с мая 2024 года медицинское освидетельствование граждан, поставленных на первоначальный воинский учет и призванных на срочную военную службу, проводится в Центральной районной больнице Кубы для районов Куба, Гусар, Хачмаз, Сиазань и Шабран.

Государственная служба успешно продолжает свою деятельность в области цифровизации современных технологий. Так, осуществлена интеграция между Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, Министерством здравоохранения и TƏBİB для электронного оформления направлений на медицинские осмотры призывников, а также получения медицинских актов в электронном виде. В настоящее время информация о медицинском учреждении, в котором будет проходить обследование призывник, направляется ему по SMS или через портал mygov.

Для рассмотрения обращений граждан, относящихся к компетенции Службы, и решения их соответствующих проблем начальник Службы Мурсал Ибрагимов в 2024 году провел прием граждан в Сальяне, Саатлы, Кубе, Габале, Масаллы, Исмаиллы, Сумгаите, Кедабеке, Нахчыване, Агдаше, Агджабеди и Гяндже. В ходе этих приемов было заслушано 300 обращений граждан, 93 обращения были зарегистрированы для дальнейшего рассмотрения, 57 обращений были решены положительно, 113 гражданам разъяснены требования законодательства, а 37 обращений, относящихся к другим ведомствам, были направлены в соответствующие инстанции. Также в колл-центр службы за прошедший год поступило более 24 тысяч обращений.

В целях повышения удовлетворенности граждан и прозрачности в деятельности государственных учреждений, а также обеспечения непрерывности мероприятий по борьбе с коррупцией, в соответствии с указом президента в 2024 году были реализованы мероприятия, предусмотренные рабочим планом.

Так, в течение прошлого года были проведены служебные расследования в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, в результате которых 249 сотрудников получили дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры, 13 сотрудников были уволены в связи с отрицательной мотивацией, а материалы, собранные по 51 факту в отношении 95 человек, были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для процессуального решения.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу всегда с особой чуткостью относится к семьям шехидов, ветеранам войны и их обращениям, и эта традиция продолжается по сей день. В рамках этой деятельности был организован праздничный концерт для детей шехидов по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей. Также в прошлом году на военную службу и на работу были приняты несколько ветеранов, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

В целях содействия охране экологии и улучшению окружающей среды была проведена акция по посадке деревьев при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов. Эта акция прошла в рамках мероприятий, проводимых в объявленный Президентом Ильхамом Алиевым «Год солидарности во имя зеленого мира». Кроме того, в целях защиты окружающей среды начато сотрудничество с экологической программой Yaşıl ASAN, в рамках которого использованные бумажные отходы были собраны и переданы на переработку.

Каждый сотрудник службы верен своему долгу перед родиной, заботится о гражданах и, самое главное, уважает национально-нравственные ценности. Личный состав Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и впредь останется верен идеям общенационального лидера Гейдара Алиева, оправдает доверие президента Ильхама Алиева и будет прилагать все усилия для успешного выполнения поставленных задач.