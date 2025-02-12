USD 1.7000
EUR 1.7740
RUB 1.8085
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Зеленский утвердил санкции против Порошенко

13:24 837

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова, бывшего президента Украины, нардепа «Европейской солидарности» Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной в Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

«Постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в указе.

В приложении к указу указано, что бессрочные санкции ввели против Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Санкции подразумевают блокировку активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и так далее. 

Накануне украинские СМИ писали, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной Рады, экс-президента Украины Петра Порошенко. Предположительно, «речь может идти о статье «государственная измена».

План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема
13:03 3309
«Пиндосы» сломались?
«Пиндосы» сломались? комментарий по горячим следам; все еще актуально
02:20 10599
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется
10:30 5456
Три сценария завершения войны
Три сценария завершения войны
12:41 2692
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото
12:24 1592
Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов раскрывает суть электронного правительства в Азербайджане
Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов раскрывает суть электронного правительства в Азербайджане наши беседы
10:18 2007
В субботу может начаться еще одна война
В субботу может начаться еще одна война Михаил Гуревич в студии haqqin.az
12 февраля 2025, 20:31 12519
Мэры Анкары и Стамбула в борьбе за победу над Эрдоганом
Мэры Анкары и Стамбула в борьбе за победу над Эрдоганом наша корреспонденция
12 февраля 2025, 20:06 5298
В Азербайджане сокращается добыча нефти
В Азербайджане сокращается добыча нефти а British Petroleum планирует бурить
04:12 7509
Трамп «сдает» Украину?
Трамп «сдает» Украину? Bloomberg
03:20 6630
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский обновлено 22:28
12 февраля 2025, 22:28 10437

ЭТО ВАЖНО

План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема
13:03 3309
«Пиндосы» сломались?
«Пиндосы» сломались? комментарий по горячим следам; все еще актуально
02:20 10599
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется
10:30 5456
Три сценария завершения войны
Три сценария завершения войны
12:41 2692
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото
12:24 1592
Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов раскрывает суть электронного правительства в Азербайджане
Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов раскрывает суть электронного правительства в Азербайджане наши беседы
10:18 2007
В субботу может начаться еще одна война
В субботу может начаться еще одна война Михаил Гуревич в студии haqqin.az
12 февраля 2025, 20:31 12519
Мэры Анкары и Стамбула в борьбе за победу над Эрдоганом
Мэры Анкары и Стамбула в борьбе за победу над Эрдоганом наша корреспонденция
12 февраля 2025, 20:06 5298
В Азербайджане сокращается добыча нефти
В Азербайджане сокращается добыча нефти а British Petroleum планирует бурить
04:12 7509
Трамп «сдает» Украину?
Трамп «сдает» Украину? Bloomberg
03:20 6630
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский
Судьбоносные переговоры: Трамп-Путин и Трамп-Зеленский обновлено 22:28
12 февраля 2025, 22:28 10437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться