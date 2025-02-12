Зеленский утвердил санкции против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова, бывшего президента Украины, нардепа «Европейской солидарности» Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной в Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

«Постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в указе.

В приложении к указу указано, что бессрочные санкции ввели против Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Санкции подразумевают блокировку активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и так далее.

Накануне украинские СМИ писали, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной Рады, экс-президента Украины Петра Порошенко. Предположительно, «речь может идти о статье «государственная измена».