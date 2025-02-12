Кремль кокетничает с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность приезда президента США Дональда Трампа на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне после беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

«Ну нет, пока это не значит приглашение. Есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом, но пока конкретно ничего на этот счет нет», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, «обмен взаимными приглашениями — это одно, а ориентированность на отдельную двустороннюю встречу — это другое».

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что «войну в Украине необходимо завершить». Путин отметил, что «долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто путем переговоров». При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для «США и России пришло время работать вместе». Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.