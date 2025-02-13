Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя сегодняшний теракт в Мюнхене, заявил, что преступник не может рассчитывать на какое-либо снисхождение. По словам главы правительства, «он должен быть наказан и покинуть страну». Наехавший на толпу в Мюнхене афганец просил убежище в Германии, но его заявление было отклонено, сообщает МВД Баварии.

Кроме Шольца ситуацию также прокомментировали и другие немецкие политики, которых цитирует Bild.

«Учитывая как внешние, так и внутренние проблемы, тем более важно, чтобы мы, демократы, держались вместе в нашей стране. Мы не позволим разделить нас ни правым экстремистам, ни исламистам, которые бросают вызов нашему конституционному государству изнутри», - cказала министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Безопасность людей в Германии будет нашим главным приоритетом. Мы будем последовательно обеспечивать соблюдение закона и порядка. В нашей стране каждый должен снова чувствовать себя в безопасности. В Германии что-то должно измениться», - заявил кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц.

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Марко Бушман же отметил: «Главная обязанность государства — обеспечить безопасность своих граждан. Недавно в Бундестаге обсуждался вопрос о том, какую новую политику необходимо проводить в сфере миграции. Любой человек, который не может набраться смелости и действовать последовательно, не должен нести никакой ответственности за страну в будущем».

«Это ужасно! Сколько еще людей должно погибнуть или получить ранения, прежде чем СДПГ и "Зеленые" поймут, что так продолжаться не может, когда дело касается миграции? Наша страна перегружена, наши органы безопасности перегружены», - отметила основатель «Альянса Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт.

«Подозреваемый снова оказался молодым человеком из Афганистана. Ответ может быть только один: правовое государство должно проявить максимальную строгость», - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.