USD 1.7000
EUR 1.7740
RUB 1.8085
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти

ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 4542

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя сегодняшний теракт в Мюнхене, заявил, что преступник не может рассчитывать на какое-либо снисхождение. По словам главы правительства, «он должен быть наказан и покинуть страну». Наехавший на толпу в Мюнхене афганец просил убежище в Германии, но его заявление было отклонено, сообщает МВД Баварии.

Кроме Шольца ситуацию также прокомментировали и другие немецкие политики, которых цитирует Bild.

«Учитывая как внешние, так и внутренние проблемы, тем более важно, чтобы мы, демократы, держались вместе в нашей стране. Мы не позволим разделить нас ни правым экстремистам, ни исламистам, которые бросают вызов нашему конституционному государству изнутри», - cказала министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Безопасность людей в Германии будет нашим главным приоритетом. Мы будем последовательно обеспечивать соблюдение закона и порядка. В нашей стране каждый должен снова чувствовать себя в безопасности. В Германии что-то должно измениться», - заявил кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц. 

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Марко Бушман же отметил: «Главная обязанность государства — обеспечить безопасность своих граждан. Недавно в Бундестаге обсуждался вопрос о том, какую новую политику необходимо проводить в сфере миграции. Любой человек, который не может набраться смелости и действовать последовательно, не должен нести никакой ответственности за страну в будущем».

«Это ужасно! Сколько еще людей должно погибнуть или получить ранения, прежде чем СДПГ и "Зеленые" поймут, что так продолжаться не может, когда дело касается миграции? Наша страна перегружена, наши органы безопасности перегружены», - отметила основатель «Альянса Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт. 

«Подозреваемый снова оказался молодым человеком из Афганистана. Ответ может быть только один: правовое государство должно проявить максимальную строгость», - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

*** 14:09

Автомобиль по неизвестным пока причинам наехал на группу людей в Мюнхене. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

Позже газета пояснила, что пострадали не менее 15 человек.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 6919
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 7272
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 611
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах ОБНОВЛЕНО 19:18
19:18 3296
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 3568
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 4543
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 1974
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 6406
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется; все еще актуально
10:30 7421
В Молдове закрывают Российский культурный центр
В Молдове закрывают Российский культурный центр
15:50 2939
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
15:22 3517

ЭТО ВАЖНО

Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 6919
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 7272
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 611
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах ОБНОВЛЕНО 19:18
19:18 3296
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 3568
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 4543
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 1974
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 6406
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется; все еще актуально
10:30 7421
В Молдове закрывают Российский культурный центр
В Молдове закрывают Российский культурный центр
15:50 2939
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
15:22 3517
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться