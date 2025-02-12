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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Пашинян: У меня четверо детей, значит, могу бесплатно ездить в транспорте

14:32 419

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошутил, что платил за проезд в общественном транспорте, но мог бы этого не делать, так как является отцом четверых детей.

Армянский премьер в шутку добавил, что, возможно, подаст заявку на получение карты как отец четверых детей. По его словам, для этой категории граждан проезд в общественном транспорте бесплатный.

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