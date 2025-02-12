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«Тот Мюнхен закончился очень плохо»: экс-премьер Швеции о звонке Трампа Путину

14:42 243

Бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Евросовета по международным отношениям Карл Бильдт отождествил телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по мирному урегулированию в Украине, а также заявления команды Трампа о невозможности для Украины вернуть захваченные РФ территории с мюнхенским сговором с Гитлером в 1938 году. Его слова приводит The Moscow Times.

«Это, конечно, новаторский подход к переговорам — идти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен (премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг.) не опускался так низко в 1938 году. Тот Мюнхен в любом случае закончился очень плохо», — написал политик в соцсети Х.

Первый официальный телефонный разговор Трампа и Путина после инаугурации республиканца состоялся накануне, 12 февраля. По словам американского президента, это был «долгий и очень плодотворный» диалог, в ходе которого лидеры двух стран обсудили «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и разные другие темы». Позднее во время общения с журналистами он отметил, что Путин выступил против временного перемирия с Киевом. «Он хочет мира сейчас. Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом бои опять продолжились через шесть месяцев», — сказал глава Белого дома.

Глава Пентагона Пит Хегсет в среду заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является недостижимой целью. В ходе выступления перед Контактной группой по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он также отметил, что членство Украины в НАТО в рамках возможного дипломатического урегулирования конфликта не рассматривается как реалистичный сценарий.

В то же время результаты переговоров Трампа и Путина во многих европейских столицах восприняли как «предательство».

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