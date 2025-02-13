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Агентство Turan приостановило свою деятельность

15:02 2960

Информационное агентство Turan распространило заявление о приостановке своей деятельности.

В обращении директора информагентства Turan Мехмана Алиева говорится, что «на протяжении более трех десятилетий информационное агентство Turan было опорой независимой журналистики в Азербайджане, предоставляя объективные и надежные репортажи в условиях политической и экономической нестабильности. Созданное в 1990 году, в последние дни Советского Союза, мы прошли через трудности переходного периода, войны и реформ… Однако сегодня мы должны столкнуться с неизбежной реальностью: из-за постоянных финансовых ограничений мы больше не можем поддерживать наши новостные операции в их нынешнем виде. Несмотря на неустанные усилия по обеспечению ресурсов, необходимых для продолжения, финансовые трудности, которые преследовали нас в течение многих лет, наконец заставили нас принять трудное решение о приостановлении деятельности агентства в нынешнем формате».

При этом Мехман Алиев указал, что «это не конец нашей миссии, а скорее эволюция. Информационное пространство меняется, и мы осознаем необходимость адаптации. В ближайшие месяцы мы изучим новые форматы — те, которые фокусируются не только на новостях, но и на анализе, выявлении ключевых проблем и предложении решений. Будущее журналистики заключается не только в срочных новостях, но и в формировании понимания идущих процессов…»

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