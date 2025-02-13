Несогласных с политикой Трампа дипломатов уволят
Президент США Дональд Трамп подписал указ о дипломатической службе, согласно которому кадровые дипломаты могут быть уволены за несогласие с внешней политикой Белого дома.
«Неспособность добросовестно исполнять политику президента является основанием для профессиональных дисциплинарных мер, включая увольнение», - отмечается в указе.
Указ призывает госсекретаря США Марко Рубио в случае необходимости «принимать необходимые меры» в отношении дипломатов и другого персонала.
Как отмечает телеканал CNN, указ призывает госсекретаря «сохранять на службе исключительно патриотов».