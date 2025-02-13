НАТО: «Путин не сможет захватить ни куска Украины»

Путин должен будет понимать, что больше не сможет захватить ни куска Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он признал, что вчера произошло «многое». Комментируя вчерашние заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально, Рютте предпочел сфокусироваться на том, что тот сказал о необходимости «прочного мира», передает Русская служба BBC.

«Путин должен будет понимать, что это конец. Что он больше не сможет захватить ни куска Украины», — сказал генсек НАТО. Как и другие чиновники, Рютте сказал, что НАТО хочет поставить Украину в выгодную для Киева позицию. Какой может быть эта позиция, учитывая заявления Хегсета и президента США Дональда Трампа, он не уточнил.

На вопрос о том, можно ли считать разговор Путина и Трампа началом мирных переговоров, он ответил, что «звонок, судя по всему, был успешным». Один из журналистов сказал Рютте, что происходящее выглядит как начало «предательства» Украины. Рютте с этой оценкой не согласился. Он напомнил, что Трамп вчера говорил не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На вопрос BBC о том, могла ли риторика министра обороны США навредить альянсу, он ответил: «Выступление Хегсета и новости из Вашингтона очевидно были важными заявлениями. Но это то, как должен работать альянс. Мы альянс демократий, у нас должны быть дебаты».