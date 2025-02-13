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Лавров о «беседе двух воспитанных людей»

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом является «беседой двух воспитанных людей, которая вызвала оцепенение у многих западных руководителей». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«На Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия - их много, их немало. Но которые прекрасно понимают, что политика - это садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения.

Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось. Когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники истории и школьные учебники политологии», - сказал он.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы прекращения войны в Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался «за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами». Путин же «акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

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